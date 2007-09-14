تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگارمهر، امروز جمعه بیست و سوم شهریورماه سال 1386 هجری شمسی مقارن با دوم رمضان سال 1428 هجری قمری و برابراست با چهاردهم سپتامبرسال 2007 میلادی.

* در دومین روز از بیست و پنجمین دوره مسابقات جودوی قهرمانی جهان در برزیل، حسین قمی و حامد ملک محمدی نمایندگان کشورمان در اوزان 90- و 81- کیلوگرم به دیدار حریفان خود می روند.

* روز دوم از هفته پنجم رقابت های فوتبال لیگ برتر امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:

- ابومسلم - صنعت نفت، ورزشگاه ثامن الائمه مشهد، ساعت 20

داور: رحیم رحیمی مقدم، کمک ها: علیرضا کهوری و بهرام نقوی داور چهارم: بابک وسیله بر

- ذوب آهن - برق شیراز، ورزشگاه ذوب آهن فولاد شهر اصفهان، ساعت 20

داور: جمشید دانش مهر، کمک ها: مجید شمس و مصطفی فراهانی، داور چهارم: سعادت باغبان

- پاس همدان - صبا باتری، ورزشگاه قدس همدان، ساعت 20

داور: سعید مظفری، کمک ها: بابک داوری و حمید غمزه، داور چهارم: فرشیدی افشار

- استقلال اهواز- شیرین فراز، ورزشگاه تختی اهواز، ساعت 20

داور: سید احمد صالحی، کمک ها: محمد رضا اسحاقیان و احمد سنجری، داور چهارم: محمد رضا خداپرست

- پیکان - پگاه گیلان، ورزشگاه ایران خودرو تهران، ساعت 20

داور: تورج حق وردی، کمک ها: علیرضا یزدانی و محمدرضا امینی، داور چهارم: حسین نیکوزاده

- ملوان انزلی - مس کرمان، ورزشگاه تختی انزلی، ساعت 20

داور: البرز حاجی پور، حسین خانبان و حمید نظری، داور چهارم: رضا کرمانشاهی

- استقلال تهران - سایپا، ورزشگاه آزادی تهران، ساعت 20

داور: هدایت ممبینی،کمک ها: علیرضا اسماعیل صفیری و داود رفعتی، داور چهارم: علیرضا اکرامی

* هفته دهم مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاه های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:

- استقلال تهران - صدرا شیراز، سالن طالقانی شهرری

- علم و ادب خراسان - پرسپولیس خوزستان، سالن شهید بهشتی مشهد

- سازمان بازرگانی آذربایجان شرقی - ارم کیش قم، سالن شهرداری تبریز

- فلامینگو قزوین - تام ایران خودرو، سالن شهید بابایی قزوین

- زغال سنگ کرمان - راه ساری، سالن استانداری کرمان

- فولاد ماهان اصفهان - دانشگاه آزاد تهران، سالن پیروزی اصفهان

- شهید منصوری قرچک - شن سا ساوه، سالن هفتم تیر قرچک

* هفته پنجم رقابت های بوندس لیگا امشب با برگزاری دیدار بورسیا دورتموند - وردربرمن آغاز می شود.