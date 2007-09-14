اسکولاری ضربه مشت به بازیکن صربستان را رد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، دو تیم فوتبال پرتغال و صربستان چهارشنبه شب در چارچوب رقابت های مقدماتی یورو 2008 به تساوی یک بر یک رضایت دادند. پس از پایان این بازی اسکولاری با دراگوتینوویچ درگیر شد . روزنامه آبولا روز گذشته با چاپ عکس بزرگی از سرمربی تیم ملی پرتغال در حال پرتاب مشت به سوی بازیکن صربستان، تیتر زد :" تاریک ترین شب اسکولاری".

این روزنامه در گزارش مشروح خود پیرامون این موضوع نوشت:" اسکولاری پس از اینکه از دست داور مسابقه عصبانی بود کنترل خود را از دست داد و به بازیکن صربستان حمله ور شد".

این در حالی است که اسکولاری مدعی شده دراگوتینوویچ را نزده است. سرمربی تیم ملی فوتبال پرتغال در این خصوص گفت: " من از ریکاردو کارسما دفاع می کردم. او(دراگوتینوویچ) مقابل من قرار گرفت اما من به او دست نزدم. او(دراگوتینوویچ) می خواست کارسما را بزند و من از بازیکن تیمم دفاع کردم. اگر بازیکن تیم ملی صربستان می گوید که دست من به او خورده است، دروغ می گوید".

اسکولاری افزود: " کارسما می خواست به سمت داور برود که بازیکن صرب مانعش شد. اگر لازم باشد در این خصوص به مسئولان کمیته انضباطی یوفا پاسخ خواهم داد".

دراگوتینوویچ در این باره گفت: "این یک حرکت جدی بود. اسکولاری آمد و مرا زد. فکر می کنم این موضوع برای یک مربی پذیرفتنی نباشد. من در این خصوص با مسئولان فدراسیون فوتبال کشورم ملاقات می کنم و آنچه باید انجام بدهیم را انجام می دهیم. من فقط با کارسما صحبت می کردم و این موضوع تماما از سوی دوربین های تلویزیونی ضبط شده است".

خاویر کلمنته سرمربی صربستان نیز تاکید کرد این موضوع را به یوفا ارجاع می دهد. وی در این خصوص گفت: " روشن بود که پرتغالی ها کنترل خود را از دست داده اند چرا که از نتیجه راضی نبودند. من از این در عجبم چطور یک مربی که برنده جام جهانی شده نمی تواند خود را کنترل کند. در این صورت فکر می کنم بهتر باشد او شغل خود را عوض کند. امیدوارم کمیته انضباطی یوفا در این خصوص منصفانه تصمیم گیری کند".