میزبان مسابقات فوتسال غرب آسیا تغییر کرد/ آمل گزینه نخست کمیته فوتسال

به گزارش خبرنگار مهر، کشورمان مهرماه سالجاری میزبان نخستین دوره مسابقات فوتسال غرب آسیاست. برای جلب نظرعلاقمندان فوتسال و استقبال بیشتر تماشاگران از این مسابقات مسئولان کمیته فوتسال در نظر دارند تا رقابت ها در شهری غیر از تهران برگزار کنند.

به همین منظور ابتدا شهر کرج به عنوان میزبان مسابقات فوتسال غرب آسیا انتخاب شد اما مسئولان کمیته فوتسال امکانات سالن سرپوشیده ورزشگاه انقلاب کرج را تایید نکردند تا شهری دیگر را برای میزبانی رقابت ها درنظر بگیرند.

در این ارتباط شهر آمل به عنوان یکی از گزینه های میزبانی مسابقات در نظر گرفته شده و قرار است طی بازدیدی مسئولان کمیته فوتسال امکانات این شهر مورد بازبینی قرار گیرد. در صورت تایید آنها آمل به عنوان میزبان نخستین دوره مسابقات فوتسال غرب آسیا انتخاب خواهد شد.