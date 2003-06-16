صلح در خاورميانه فقط با عقب نشيني اسراييل از كليه اراضي اشغالي محقق مي شود

صلاح زواوي سفير فلسطين درتهران امروز درگفتگو با خبرنگار خبرگزاري "مهر"با اشاره به طرح "نقشه راه " براي حل مسله فلسطين گفت: ما ازمواد نقشه راه استقبال مي كنيم اما موضوع مهم اجراي اين نقشه است كه اسراييل همچنان در پي مانع تراشي است .

وي با اشاره به عدم تعهد اسراييل درقبال قراردادها و قطعنامه هاي سازمان ملل ونقض مكرر منشور شوراي امنيت گفت: تاكنون دهها طرح و برنامه ارائه شده و هيچكدام ازآنها عملي نشده است .

صلاح زواوي گفت: رژيم اسراييل با اين گونه طرح ها مي خواهد فرصتها راازما بگيرد تا به اهداف استعماريش در سرزمين فلسطين دست يابد. سفير فلسطين در تهران همچنين با تاكيد براتحاد ميان گروههاي فلسطيني در تشكيلات خودگردان فلسطين گفت : وحدت براي ما گنجي مهم است وهر چه وحدت بيشتر باشد ملت فلسطين سريعترمي تواند به خواسته هاي خود دست يابد .

زواوي درمورد نشست شرم الشيخ وعقبه گفت:هدف اوليه اين نشست يكپارچگي درمورد اجراي "نقشه راه " بود ولي بجاي هماهنگي دراين باره آريل شارون نخست وزير رژيم صهيونيستي صحبت ازدولت يكپارچه يهودي را مطرح كرده است .

وي افزود: درنشست عقبه اردن شركت كنندگان تشكيل دولت يهودي را مورد بررسي قرار دادند درحالي كه چند ميليون فلسطيني آواره در خارج از سرزمين فلسطين به سرمي برند.

سفير فلسطين درتهران نيز گفت: رژيم صهيونيستي سال جاري 750 هزار روسي را در اراضي اشغالي فلسطين جاي داده است در حالي كه بيش از 3 ميليون فلسطيني آواره هستند.

زواوي بر ضرورت تشكيل دولت مستقل فلسطيني داراي حاكميت به پايتختي قدس شريف تاكيد كردوگفت : آمريكا بايد پيش ازانجام هركاري به فكر تشكيل دولت مستقل فلسطيني باشد و به خواسته هاي مردم فلسطين احترام بگذارد و جلوي تجاوزات رژيم صهيونيستي را بگيرد .

وي گفت:با ورود يهوديان به سرزمين فلسطين مشكلات ورنج ها وآلام ملت فلسطين شروع شد ورژيم صهيونيستي با طرح برنامه هاي شوم خود سعي كرد هزاران يهودي را وارد فلسطين اشغالي كند .

سفير فلسطين در تهران با بيان اينكه طرح نقشه راه مانند ديگر طرحها شكست خواهد خورد، خاطرنشان كرد:اگرآريل شارون نخست وزير رژيم صهيونيستي خواستار صلح است بايد دست ازاشغالگري و حمله به مردم بي گناه فلسطين بردارد .

صلاح زواوي سفير فلسطين در پايان درباره توقف عمليات شهادت طلبانه در فلسطين گفت: آمريكا و اسراييل مي كوشد گروههاي فلسطيني را ازخلع سلاح كند تا عمليات استشهادي متوقف شود اين درحالي كه مبارزان فلسطيني براي حفظ جان خود و براي آزادي سرزمين خود عليه اشغالگران مبارزه مي كنند .