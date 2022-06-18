۱۶ فقره پرونده تخلف چرای زودرس در اشنویه تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی چترآذر در این زمینه افزود: این تعداد پرونده تخلف برای دامدارانی که قبل از شروع فصل چرا، یک هزار و ۳۵۰ رأس دام غیرمجاز را برای چرا به مراتع برده بودند، تشکیل شد. تشکیل ۱۶ فقره پرونده تخلف چرای زودرس در اشنویه

وی ادامه داد: طبق طرح ممیزی، چرای دام در مراتع از ۱۵ آبان تا ۱۵ اردیبهشت ممنوع است و با متخلفان برابر مقررات برخورد و در صورت تکرار، پروانه ممیزی آنها نیز باطل می‌شود.

چترآذر با بیان اینکه پرونده‌هایی هم که حاضر به تمکین نبودند، برای سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی ارسال شد، تصریح کرد: تاکنون ۶۳ میلیون ریال جریمه نقدی از متخلفان اخذ شده و بیش از ۲ هزار و۶۰۰ واحد دامی از سطح مراتع اخراج شده است.

به گفته رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری اشنویه، بیش از ۱۲۵ هزار واحد دامی از مراتع این شهرستان استفاده می‌کنند که بخش اعظمی از گوشت و مواد لبنی منطقه را تأمین می‌کنند.

چترآذر همچنین از شهروندان خواست تا در صورت مشاهده تجاوز به حریم مراتع و عرصه‌های ملی از طریق سامانه ۱۵۰۴ گزارش‌های خود را به مأموران یگان حفاظت این اداره اطلاع دهند تا در اولین فرصت رسیدگی و اقدام قانونی انجام شود.