افزایش ۵ برابری جریمه ها در تعزیرات حکومتی

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی امینی پیش از ظهر شنبه در نشست با اصحاب رسانه با اشاره به افزایش قاچاق چوب در استان‌های شمالی، اظهار کرد: با توجه به افزایش دریافت گزارش‌های مردمی در خصوص قاچاق چوب، نظارت‌ها در این حوزه را افزایش داده و از حدود ۴ هزار پرونده‌ای که سال گذشته بررسی شده حدود دو هزار و ۷۰۰ پرونده مربوط به قاچاق چوب است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان با بیان اینکه این سازمان مرجع رسیدگی به تخلفات است، افزود: طبق قانون صرفاً مرجع رسیدگی هستیم و در تعزیرات چیزی به نام بازرس نداریم.

وی ادامه داد: خود را کنترل گر بازار می‌دانیم و مجموعه گشت‌های مشترک تعزیرات حکومتی به عنوان کمک به دستگاه‌های نظارتی و ضابطان و کاشفان است.

امینی با اشاره به اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گفت: در سال گذشته قاچاقچیان چوب تنها جریمه نقدی می‌شدند که بازدارنده نبود و با اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به جز جریمه نقدی از مجازات تکمیلی مانند تعلیق گواهی‌نامه فرد متخلف و ضبط خودروی وی نیز استفاده می‌کنیم.

وی تصریح کرد: یکی از شاخصه‌های تعزیرات حکومتی سرعت در رسیدگی‌ها است و این سرعت عمل در رسیدگی‌ها را در هیچ مرجعی نمی‌بینید.

امینی با بیان اینکه با مصوبه اخیر سران قوا اختیارات تعزیرات حکومتی و میزان مجازات‌ها افزایش یافته است، بیان کرد: مجازات‌ها تا ۵ برابر افزایش یافته و اختیار پلمب واحد صنفی، تولیدی و یا توزیعی متخلف را نیز داریم؛ این روال در گذشته وجود نداشت اما در حال حاضر برای تسریع در کار مردم اختیارات تعزیرات افزایش یافته است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان افزود: مردم استان زحمت محیط زیستی تولید مرغ را تحمل می‌کنند و کمبودها در این باره زیبنده نیست لذا برای جلوگیری از قاچاق مرغ، چندین بار ورودی رودبار را بستیم و در حال حاضر نیز کمبود مرغ در استان نداریم.

وی با بیان اینکه برخورد با کم فروشی در حوزه آرد و نان بر عهده تعزیرات است اما بحث کیفیت نان مربوط به جهاد کشاورزی و دستگاه‌های مربوطه می‌شود، افزود: از زمان آغاز طرح عادلانه سازی یارانه‌ها، نانوایی‌های متعددی را پلمپ کردیم و برای مجازات و همچنین جبران این تعطیلی، سهمیه آن را قطع و حتی به نانوایی مجاور می‌دهیم.

امینی با اشاره به اینکه سهمیه فوق العاده آرد برای نانوایی‌هایی که خوب کار کنند در نظر گرفته می‌شود، بیان کرد: بسته بودن کامل نانوایی‌ها تخلف است و اگر چنین گزارشی دریافت کنیم واحد متخلف را پلمپ می‌کنیم.

وی تصریح کرد: از ابتدای امسال تاکنون ۵۴۷ اکیپ گشت مشترک در استان گیلان گذاشتیم که مجموع ۴ هزار و ۱۳۹ بازرسی انجام شده است.

امینی با اشاره به آمار رسیدگی به قاچاق کالا و ارز، بهداشت و درمان و کالا و خدمات، بیان کرد: از ابتدای امسال ۱۰ هزار و ۱۵۵ پرونده وارده به تعزیرات داشتیم که ۹ هزار و ۵۲۶ پرونده مختومه و رسیدگی و اجرای حکم شده است.

وی عنوان داشت: گیلان در سه ماهه گذشته رتبه اول کشوری در گشت‌های مشترک در بحث نظارت بر بازار دارد.