حکومت ژاپنی ها در فدراسیون جهانی جودو به پایان رسید / خزانه دار فدراسیون جهانی فرار کرد

به گزارش خبرنگاراعزامی مهر به برزیل، سیستمی که "پارک" رئیس کره ای فدراسیون جهانی جودو برای اداره این فدراسیون در پیش گرفته بود مورد قبول هیچ کدام از کشورهای جهان نبود و به همین خاطر کناره گیری قریب الوقوع وی ساختار فدراسیون جهانی جودو را دچار تغییرات گسترده کرد.



حتی کشورهایی که دو سال قبل در قاهره با حمایت خود باعث شدند تا پارک برای چهار سال دیگر دراین سمت ابقا شود از وی روی برگردانند تا برخلاف ادعایش مجبور به استعفای اجباری شود. تبعات این استعفا نه تنها برای ورزش کره جنوبی که یک حامی خود در کمیته بین المللی المپیک را از دست داده جبران ناپذیر است، بلکه دامن جودوی ژاپن را نیز گرفت.



"یاماشتیا" قهرمان افسانه ای جودوی جهان که در طول چند سال اخیر ریاست کمیته آموزش فدراسیون جهانی را در اختیار داشت در این دوره از انتخابات در مبارزه با " محمد مریجا" از الجزایر به طور کلی قافیه را باخت و این سمت را از دست داد.



شکست "یاماشیتا" از دو جنبه حائز اهمیت است. نخست اینکه وی علی رغم سفر به کشورهای مختلف دنیا به دلیل عدم ارائه یک برنامه مشخص و علمی کنار گذاشته شد واین بدان معناست که دنیا به دنبال یک جودوی علمی است نه جودوی سنتی ژاپن. صورت دیگر قضیه اینکه کنار رفتن "یاماشیتا" باعث شد تا بعد از 52 سال ژاپنی ها که خود ابداع کننده این ورزش هستند هیچ نماینده ای در هیئت رئیسه فدراسیون جهانی نداشته باشند.

خزانه دار فدراسیون جهانی فرار کرد

مسئولان جدید فدراسیون جهانی به دنبال خزانه دار سابق این فدراسیون هستند. گفته می شود "ادگار کلایور" از بولیوی با 300 هزار دلاراز بودجه فدراسیون جهانی برزیل را ترک کرده است ومسئولان این فدراسیون برای پیدا کردن وی به پلیس اینترپل متوسل شده اند.



"ویزر" به دنبال تغییرات جدید

بعد از آنکه کنگره فدراسیون جهانی جودو به ریاست "ویزر" برای شش سال آینده رای داد، وی در صدد آن است تا ساختار این فدراسیون را دچار تغییرات اساسی کند. با این وجود نفراتی چون "باب ویلیام" انگلیسی عکاس رسمی فدراسیون جهانی ، " میشل بروس" از فرانسه که مسئولیت کمیته روابط عمومی را بر عهده داشت و "دیوید ماتسوموتو" که مسئول تحقیقات این فدراسیون بود بعد از رقابتهای جهانی جای خود را به نفرات جدید خواهند داد.