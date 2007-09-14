روز تلخ جودوکاران ژاپنی

به گزارش خبرنگاراعزامی مهر به برزیل، ژاپنی ها که تمام توان خود را به کار گرفته بودند تا شکست مردان خود در قاهره 2005 را جبران کنند با شکست دو چهره سرشناس خود در روز نخست، روزهای سختی را برای خود در این دوره پیش بینی کردند.

"کاسی اینوئه" با داشتن 3 مدال طلای جهان و یک طلای المپیک در کارنامه ، بعد از شکست در المپیک آتن دو سالی از میادین دور بود. وی که آمده بود با کسب مدال طلا راهی سومین المپیک خود شود تنها یک دور دوام آورد ومقابل " تدی رینر" از فرانسه با ضربه فنی شکست خورد." اینونه " در گروه بازنده ها تا دیدار رده بندی پیش رفت ولی بازهم درمبارزه با یک برزیلی که ازحمایت تماشاگران بهره می برد شکست خورد و در مکان پنجم ایستاد. همچنین "کیجی سوزوکی" دارنده طلای المپیک آتن و قهرمان جهان در دور دوم " مقابل "زیلینسکا" از لیتوانی باخت تا خیلی زود میدان مسابقات را ترک کند.

از دیگر حوادث روز نخست باید به باخت " فن درگیست" چهره نامدار هلندیها که در سال 2005 در وزن آزاد طلای جهان را کسب کرد و در 12 سال گذشته یک طلا ، یک نقره و 3 برنز کسب کرده مقابل تمنوف روس که در فینال وزن آزاد 2005 وی را شکست داده بود اشاره کرد. وی در گروه بازنده ها به نماینده گرجستان باخت و حذف شد تا به فکر کسب مدال در وزن آزاد باشد. چرا که بیشترین مدال خود را در همین وزن کسب کرده است.