رجبی و رودکی حذف شدند

به گزارش خبرنگاراعزامی مهر به برزیل ، در ادامه این رقابت ها که در سالن "آره نا المپیک" ریودو ژانیرو برزیل جریان دارد احسان رجبی در وزن 100- کیلوگرم پس از باخت به " کاسینوس" از انگلستان در گروه بازنده ها نیز به " میکی امل" از بوسنی باخت و حذف شد. وی ابتدا با یک امتیاز وازاری عقب افتاد ولی در ادامه توانست مبارزه را به تساوی بکشاند. در آخرین دقایق مبارزه رجبی با دادن امتیاز وازاری دوم به حریف بازنده شد و از جدول رقابت ها کنار رفت.



محمد رضا رودکی نیز در وزن 100+ کیلوگرم در همان دور نخست به حریف ایتالیایی باخت و از دور مسابقات حذف شد.



امروز در دومین روز مسابقات رقابتهای اوزان 81 و 90 کیلوگرم برگزار خواهد شد. در وزن 81 کیلوگرم حامد ملک محمدی در دور نخست با نماینده مالی و سپس با برنده دیدار کوبا و برزیل مبارزه خواهد کرد. ملک محمدی در صورت برتری در این دو دیدار با یکی از جودوکاران هلند (قهرمان دوره قبل ) ،بلاروس یا ارمنستان مبارزه می کند.



حسین قمی نیز که سخت ترین قرعه را در بین بازیکنان تیم ایران دارد در دور نخست با حریفی از برزیل مبارزه خواهد کرد. وی در صورت پیروزی با جودوکار ژاپنی دیدار می کند. نمایندگان روسیه ، ازبکستان و فرانسه نیز در همین گروه قرار دارند.