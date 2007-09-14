دوساعت تاخیر در شروع مسابقات/ این برزیلی های عاشق فوتبال

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به برزیل، در حالی که قرار بود رقابت های جودوی قهرمانی جهان از ساعت 9 صبح روز پنجشنبه به وقت محلی آغاز شود شروع مسابقات با تاخیری 2 ساعته مواجه شد. دلیل این تاخیر نیز آماده نبودن سالن جهت شروع مسابقات عنوان شد.

فوتبال فراموش شدنی نیست

مردم برزیل با فوتبال زندگی می کنند. حتی برگزاری رقابت های جهانی جودو که با حضور بیش ار 700 جودوکار از سراسر دنیا در این کشور آغاز شد نیز مانع از آن نشد تا جوانان و نوجوانان در " ریو" فوتبال را فراموش کنند. چیزی که بیش از هرچیز در این شهر خودنمایی می کند زمین های فوتبال است که چند جوان یا نوجوان به دنبال یک توپ می دوند.

مراسم افتتاحیه ساده برگزار شد

جام بیست و پنجم به طور رسمی پنجشنبه شب گشایش یافت. مراسم افتتاحیه خیلی ساده برگزار شد. ابتدا چند گروه از نوازنده های محلی با آلات موسیقی مخصوص خود چند گونه از موسیقی محلی نقاط مختلف برزیل را اجرا کردند، سپس یگ گروه فنونی از جودورا به نمایش گذاشتند در آخر هم رئیس فدراسیون جودو برزیل ، رئیس کمیته ملی المپیک این کشور و رئیس فدراسیون جهانی سخنرانی کردند. در این مراسم ساده حتی رژه تیم ها نیز انجام نشد.

آخرین تمرین قبل از آغاز رقابتها

اعضای تیم ملی ایران آخرین تمرین خود را قبل از شروع مسابقات شامگاه دیشب به وقت محلی برگزار کردند. در این تمرین که با گرم کردن بدنها زیرنظر مربیان آغاز شد جودوکاران یک تمرین سبک را انجام دادند. در این تمرین رودکی و رجبی آرام دویدند اما میران با قمی ، میراسماعیلی با آخوندزاده ، معلومات با ملک محمدی تمرین کردند. زارعیان مربی تیم ملی نیز پا به پای بازیکنان تمرین کرد. بخش فنی تمرین به "رندوری" در وقت های مختلف که از سوی حاج یوسف زاده سرمربی تیم ملی تنظیم می شد صورت می گرفت.

مینوکده و 25 قضاوت درروز اول

تنها داور اعزامی کشورمان در روز نخست مبارزات زیادی را قضاوت کرد. محمد رضا مینوکده در میان 44 داور این مسابقات 25 بار به عنوان داور قضاوت کرد که بیشترین آن به عنوان داور وسط بود. وی در دیدار نیمه نهایی وزن 100+ مبارزه روسیه و برزیل را قضاوت کرد.



فاصله 50 دقیقه هتل تا سالن

اعضای تیم ملی جودوی ایران در هتل "کونتینالتال" اقامت دارند. هتلی که تمام اعضای تیم ایران از امکانات آن راضی هستند وتنها مشکل آن فاصله 50 دقیقه ای تا "آره نا المپیک" محل برگزاری مسابقات است.