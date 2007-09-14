عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

- وزیر دفاع آلمان اعلام کرد: با وجود فشارهای طالبان، برلین همچنان بر تعهدات نظامی اش در افغانستان تاکید دارد.

- منابع خبری در ژاپن اعلام کردند که وزیرامورخارجه سابق این کشور در پی استعفای شینزو آبه، خود را نامزد نخست وزیری کرده است.

-جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا درسخنان بامداد امروز خود گفت: پیروزی استراتژی هدفمند ما برای برقراری امنیت در عراق به ما این فرصت را می دهد که بخش کمی از سربازان خود را بازگردانیم. وی درادامه سخنرانی خود با تکرار اتهامات خود علیه ایران و سوریه مدعی شد: تهران و دمشق باید به تلاش های خود برای تضعیف دولت نوری المالکی پایان دهند.

- شبکه القاعده در نواری ویدئویی، مدعی سقوط یک فروند جنگنده اف 16 در شمال غرب بغداد و کشته شدن خلبان آن شد.

- دفتر ریاست جمهوری فرانسه وجود هرگونه بحران در روابط فرانسه و آلمان را تکذیب کرد.

- نبیه بری رئیس پارلمان لبنان روزگذشته اعلام کرد که بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد از ابتکار وی استقبال کرد.

- پادشاه مغرب رایزنی های خود را برای تعیین نخست وزیر دراین کشور آغاز کرد.

- فرانسه مسئولیت برنامه استقرار نیروهای اتحادیه اروپا را در دارفور برعهده می گیرد.

- ماسیمو دالما وزیرامورخارجه ایتالیا و کاندولیزا رایس وزیرامورخارجه آمریکا درگفتگوی تلفنی خود جامعه بین المللی را به فعالیت بیشتر درجهت برگزاری کنفرانس صلح فراخواندند.