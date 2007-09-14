گونه های کمیاب جانوری در اتاق مدیران مازندرانی خودنمایی می کند

به گزارش خبرنگار مهر در قائم شهر، اداره محیط زیست دستگاهی است که وظیفه حمایت از حیوانات را دارد و اغلب پرورش گونه های کمیاب توسط این اداره انجام می شود، اما نگهداری حیوانات خشک شده برای سازمانی که مسئولیت حمایت و حفاظت از حیوانات را دارد، مناسب نیست.

مازندران با منظره ای بکر و زیبا و دارا بودن شرایط جغرافیائی مساعد می تواند یکی از قطب های صنعت گردشگری کشور شود. این استان از دو طرف در انحصار رشته کوه البرز و دریای خزر است که این امر باعث به وجود آمدن جنگل های انبوه و پرورش گونه های خاص جانوری در این منطقه از کشور شده است.

بسیاری از گونه های جانوری منطقه به دلیل شکار بی رویه و بی توجهی مسئولین به ورطه نابودی کشیده شده یا در معرض خطر انقراض قرار گرفته اند. گونه هائی که در صورت فراهم شدن بسترهای مناسب صنعت گردشگری می تواند درآمدهای کلانی را برای استان و کشور به همراه داشته باشد.

سازمان حفاظت از محیط زیست از جمله سازمان هائی است که با دریافت بودجه ای کلان وظیفه حمایت و پرورش گونه های کمیاب و در معرض انقراض جانوری این منطقه را برعهده دارند.

آنچه در این میان برای مراجعه کنندگان به اداره کل محیط زیست استان مازندران و شهرستان های تابعه سئوال برانگیز است وجود گونه های کمیاب جانوری منطقه خزر است که به صورت تزیئنی در اتاق مدیران این اداره خودنمائی می کند.

بی شک همه به زیبائی و منحصر به فرد بودن این حیوانات که با نگاهی مبهوت، خشکیده اند یقین دارند اما بر اساس نص صریح قانوان شکار این حیوانات جرم محسوب می شود.

وجود یک قطعه قرقاول خشک شده در اتاق رئیس اداره محیط زیست شهرستان قائم شهر نوعی جرم محسوب می شود. قرقاول جزء پرندگان مورد حمایت سازمان حفاظت محیط زیست ایران است. پرنده ای زیبا با نام محلی تیرنگ از نوع پرندگان خزری که جزء پرنده های کمیاب ایران شناخته شده است.

این پرنده در مناطق جنگلی شمال ایران زندگی می کند و غذای خود را از تخم انار و تمشک وحشی و تخم درختان جنگلی تامین می کند. این پرنده همچنین از محصولات کشاورزی زمین های همجوار مناطق جنگلی نیز تغذیه می کند.

شکار این پرنده به دلیل کمیاب بودن و تهدید خطر انقراض ممنوع بوده و در صورت شکار این پرنده سازمان محیط زیست می تواند حکم عدم استفاده از جواز اسلحه را برای شکارچی از پنج تا هفت سال صادر کند و شکارچی نیز باید بیش از یک میلیون ریال غرامت پرداخت کند.

جزای کیفری شکار قرقاول نیز پرداخت جزای نقدی 500 هزار تا دو میلیون ریال است که در صورت تکرار جرم مجرم به محکومیت زندان تبدیل می شود.

با این اوصاف چه کسی با خاطیان برخورد می کند سئوالی است که مسئولان مربوط از پاسخ دادن با آن طفره می روند.