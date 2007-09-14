اطلاعیه وزارت کشور به مناسبت حلول ماه مبارک رمضان

به گزارش خبرگزاری مهر، متن کامل این اطلاعیه که از سوی روایط عمومی وزارت کشور صادر شده، به شرح زیر است:

" ماه پربرکت و عرفانی رمضان تحفه ای بس گرانقدرازبارگاه کبریایی حضرت دوست است که بار دیگر با حلول شکوهمندش، به دلهای مشتاق مؤمنان روزه دار و عبادتگران سحرگاهان لحظة وصال را بشارت می دهد.

فرصت مغتنمی است تا فرارسیدن این ماه شریف را به ملت مسلمانی که همواره با ایمان و تدین پرشورش، تقرب به رحمت واسعة الهی را اصلی ترین هدفش می داند، تهنیت و شادباش بگوییم.

وزارت کشورجمهوری اسلامی با آرزوی قبولی طاعات وعبادات هموطنان عزیزی که دراین ماه با روزه داری و گشودن سفره اطعام و برپایی مجالس مذهبی به تعظیم شعائردینی اقدام می نمایند،اعلام می کند:

1- به منظور مراعات حرمت این ماه شریف و تکریم روزه داران و قشرهای مختلف مردم که در این ضیافت الهی شرکت می کنند، تمامی صنوف و واحدهای تجاری و خدماتی لازم است همچون گذشته ضمن بزرگداشت شعائر اسلامی از ارائه هرگونه خدماتی که موجب تظاهر به روزه خواری شود، پرهیز نمایند و خدمات به مسافران و افرادی را که بنا به حکم شرعی قادر به روزه داری نمی باشند با حفظ پوشش و رعایت جوانب لازم انجام دهند.

2- از مسافران عزیز، بیماران و اقلیت های دینی که با امساک خود در انظار، حرمت این ماه را نگه می دارند و با مؤمنان روزه دار همراهی می کنند، سپاسگذاری می نماید.

3- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی موظف است کماکان با آن دسته از افرادی که مرتکب خلاف شرع و قانون می شوند و با اعمال مغایر خود احساسات مؤمنان روزه دار را جریحه دار می سازند، برخورد قانونی لازم را انجام دهد. "