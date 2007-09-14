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۲۳ شهریور ۱۳۸۶، ۹:۳۲

اطلاعیه وزارت کشور به مناسبت حلول ماه مبارک رمضان

وزارت کشور با صدور اطلاعیه‌ای به مناسبت حلول ماه مبارک رمضان، ضمن تبریک این ماه به ملت مسلمان، مواردی را در جهت تعظیم شعائر دینی و حفظ حرمت این ماه یادآور شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن کامل این اطلاعیه که از سوی روایط عمومی وزارت کشور صادر شده، به شرح زیر است:

" ماه پربرکت و عرفانی رمضان تحفه ای بس گرانقدرازبارگاه کبریایی حضرت دوست است که بار دیگر با حلول شکوهمندش، به دلهای مشتاق مؤمنان روزه دار و عبادتگران سحرگاهان لحظة وصال را بشارت می دهد.

فرصت مغتنمی است تا فرارسیدن این ماه شریف را به ملت مسلمانی که همواره با ایمان و تدین پرشورش، تقرب به رحمت واسعة الهی را اصلی ترین هدفش می داند، تهنیت و شادباش بگوییم.

وزارت کشورجمهوری اسلامی با آرزوی قبولی طاعات وعبادات هموطنان عزیزی که دراین ماه با روزه داری و گشودن سفره  اطعام و برپایی مجالس مذهبی به تعظیم شعائردینی اقدام می نمایند،اعلام می کند:

1- به منظور مراعات حرمت این ماه شریف و تکریم روزه داران و قشرهای مختلف مردم که در این ضیافت الهی شرکت می کنند، تمامی صنوف و واحدهای تجاری و خدماتی لازم است همچون گذشته ضمن بزرگداشت شعائر اسلامی از ارائه هرگونه خدماتی که موجب تظاهر به روزه خواری شود، پرهیز نمایند و خدمات به مسافران و افرادی را که بنا به حکم شرعی قادر به روزه داری نمی باشند با حفظ پوشش و رعایت جوانب لازم انجام دهند.

2- از مسافران عزیز، بیماران و اقلیت های دینی که با امساک خود در انظار، حرمت این ماه را نگه می دارند و با مؤمنان روزه دار همراهی می کنند، سپاسگذاری می نماید.

3- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی موظف است کماکان با آن دسته از افرادی که مرتکب خلاف شرع و قانون می شوند و با اعمال مغایر خود احساسات مؤمنان روزه دار را جریحه دار می سازند، برخورد قانونی لازم را انجام دهد. " 

کد مطلب 551726

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