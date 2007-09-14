پایان ماجرای جشن بزرگ سینمای ایران

به گزارش خبرنگار مهر، بالاخره یازدهمین جشن خانه سینما هفته گذشته با چند مراسم حاشیه ای به کار خود پایان داد تا این جشن هم به بایگانی تاریخ بپیوندد و عملکرد مسئولان و برگزارکنندگان آن مورد ارزیابی موشکافانه قرار بگیرد. جمعه هفته گذشته سه مراسم بزرگداشت این جشن به گونه ای مستقل در فرهنگستان هنر برگزار شد و در آن از سیدمحمد بهشتی، علی کسمایی و فرهاد فخرالدینی تجلیل به عمل آمد و در عین حال به مناسبت سالروز تولد زنده یاد رسول ملاقلی پور از این هنرمند هم با حضور خانواده وی تقدیر شد.

اما یازدهمین جشن خانه سینما سه شنبه، یک روز قبل از روز ملی سینما (به دلیل آغاز ماه مبارک رمضان) در مجموعه سعدآباد برگزار شد. در این جشن که به واسطه پیامک های جالب! خانه سینما به اعضاء حاشیه های بامزه تری پیدا کرد، برگزیدگان 16 رشته و همچنین بهترین فیلم کوتاه معرفی شدند. برخلاف پیش بینی ها و کاندیدا شدن فیلم خوش شانس "پاداش سکوت" در 14 رشته، این فیلم با دو تندیس بهترین جلوه های ویژه بصری و بازیگر زن نقش مکمل به شایعات دامنه دار پایان داد. دو فیلم "اتوبوس شب" و "خون بازی" به ترتیب با دریافت چهار و سه تندیس از فیلم های موفق جشن امسال بودند.

شمقدری در حال تنظیم پیش شرط ها برای استون

* پنجشنبه هفته گذشته پیش شرط های جدید برای ساخت مستند استون از رئیس جمهور ایران اعلام شد. مشاور هنری رئیس جمهور در سومین نشست ادواری هیئت اسلامی هنرمندان پیش شرط های اعلام شده را این گونه برشمرد: "توضیح خواستن از استون در مورد طرح و برنامه ای که برای ساخت این مستند دارد، مدت زمانی که برای انجام کار پیش بینی شده، ارائه شکل اجرای کار، ارائه طرح فیلمنامه و اینکه چه چیزی را می خواهد با این مستند بیان کند، عدم بازسازی صحنه و نماهای این فیلم از پیش شرط های اعلام شده ما هستند."

جواد شمقدری در ادامه به پیش شرط های جدید هم اشاره کرد که از استون خواسته شده آنها را هم بپذیرد: "یک گروه ایرانی در طول ساخت فیلم حتماً از پشت صحنه فیلم فیلمبرداری کنند، طرف ایرانی بر تمامی مراحل تدوین نظارت کند، کل کار در کشور ایران انجام شود و هیچ بخشی از فیلم در خارج از کشور تولید نشود و ..."

اما روز یکشنبه خبری منتشر شد مبنی بر اینکه الیور استون اعلام کرده به علت ساخت فیلمی مستند در ویتنام با عنوان "پینک ویل" فعلاً از ساخت مستند "ماجراهای احمدی نژاد" منصرف شده است. سه روز بعد هم جواد شمقدری عنوان کرد: "استون به تازگی مطالبی منفی بیان کرده که موجب شده بی اعتمادی ما نسبت به او بیشتر شود. او در مستندی که بر اساس زندگی فیدل کاسترو ساخته هم در بخش هایی به طور غیرمستقیم به این شخصیت توهین کرده است."

شمقدری در ادامه گفت: "نیت واقعی استون این نیست که حداقل به عنوان آدم عادی به آقای احمدی نژاد نگاه کند بلکه هدف های دیگری دارد. رئیس جمهور همواره اعتقاد داشته اند که اگر قرار است فیلمی ساخته شود چرا یک ایرانی آن را نسازد؟" این گفته ها ماحصل آخرین رایزنی ها درباره این پروژه است که بسیاری از نکات و وجوه مطرح شده رنگ و بوی نگرانی هایی را دارد که باید در ابتدای کار شکل می گرفت و حل و فصل می شد نه حالا که چنین خبری چند بار رفت و برگشت رسانه ای داشته است.

* بالاخره فیلمبردار آسیب دیده سینمای ایران یکشنبه هفته گذشته با پرداخت هزینه های درمان از بیمارستان مهر مرخص شد تا دوران نقاهت و نصب پروتز را در منزل اجاره ای که از کمک های مردمی فراهم شده، بگذراند. عقب افتادن ترخیص وی در حالی که به توصیه پزشکان دوره درمانی در بیمارستان به اتمام رسیده بود و نیاز به تغییر شرایط وی حس می شد، به علت عملی نشدن وعده های اعلام شده صورت گرفت و سرانجام این کمک ها با تأخیر به خانواده کرمی رسید و با پرداخت 42 میلیون تومان او روانه منزل شد.

* در حالی که تبلیغاتی برای اکران فیلم "سنتوری" با حمایت یک شرکت خصوصی در دبی شده و قرار بود این فیلم پنجشنبه گذشته به نمایش خصوصی درآید، در خبرها آمد که برگزار کنندگان این برنامه اعلام کردند "سنتوری" در فرصت دیگری به نمایش درمی آید. داریوش مهرجویی و برخی عوامل فیلم هم در این خصوص عنوان کردند: "متأسفانه مسئولان گمرک دبی پس از دو روز هنوز اجازه ترخیص فیلم را نداده اند."

فرامرز فرازمند تهیه کننده فیلم هم عنوان کرد: "مسئولان اماراتی حساسیت زیادی نسبت به مواد مخدر دارند و ظاهراً این مسئله در خصوص فیلم های مربوط به مواد مخدر هم صادق است! در دو روز گذشته تلاش زیادی کردیم تا فیلم به موقع به نمایش برسد اما تاکنون موفق به ترخیص فیلم از گمرک دبی نشدیم."

اما این تهیه کننده روز پنجشنبه اظهارات متفاوتی را در این خصوص مطرح کرد: "آنچه در این چند روز درباره اکران "سنتوری" در دبی در برخی رسانه ها منتشر شده صحت ندارد و شخصاً با توجه به اینکه سالن نمایش و نحوه پخش این فیلم بسیار معمولی و غیرحرفه ای بود، با نمایش آن مخالفت کردم. یک روز بعد از موعد مقرر این فیلم در یک جمع 15 نفری به نمایش درآمد."

وی ادامه داد: "اینکه می گویند فیلم را به دلیل نمایش داده نشدن در ایران به خارج از کشور برده ایم، صحت ندارد و اگر فیلم نمایش های محدودی در برخی کشورها دارد به دلیل قراری است که ما با پخش کننده داشته ایم. همه برنامه های ما برای اکران فیلم در ایران است و سعی کرده ایم فیلم را برای مردم ایران نشان بدهیم." حالا شما پیدا کنید پرتقال فروش ... نه پیدا کنید دلیل به نمایش درنیامدن فیلم در دبی و در عین حال دلیل حضور "سنتوری" در دبی را!

* مجموعه فیلم های عباس کیارستمی به همراه عکس ها، چیدمان درختان و فیلم هایی که دیگران درباره او ساخته اند در یک مجموعه گسترده به مدت سه ماه مداوم در مجموعه ژرژ پمپیدو پاریس به نمایش درمی آید.

در این برنامه که به همراه ستایش از سینماگر- نقاش اسپانیایی ویکتور اریکه برگزار می شود، مکاتبات سینمایی این دو سینماگر نیز به نمایش درمی آید. این مجموعه برنامه که "ارتباطات کیارستمی ـ اریکه" نامگذاری شده 27 شهریورماه افتتاح با حضور این دو هنرمند افتتاح می شود و تا 17 دی ماه ادامه دارد. این دو سینماگر در یک سال و یک ماه به فاصله چند روز به دنیا آمده اند. بعد از آشنایی اولیه شروع به مکاتبه با یکدیگر کردند و طی چند سال به جای قلم، دوربین فیلمبرداری را به کار بردند و برای هم نامه های سینمایی می فرستادند.

* کمیته فیلمنامه شورای تولید اتحادیه تهیه کنندگان و توزیع فیلم سینمای ایران تشکیل شد. کمیته فیلمنامه پس از تصویب اجرایی برای ارتقاء کیفی فیلم های سینمایی تشکیل شده و اعضا آن تشکیل شده از مینو فرشچی، فرهاد توحیدی، فرید مصطفوی، فریدون فرهودی و محمدهادی کریمی.

این کمیته آئین نامه چگونگی کار و فعالیت خود را تدوین کرده و اعضا آن در نشستی با شورای تولید تأکید کرده اند از کارشناسان حرفه ای دیگر اصناف یا دیگر فیلمنامه نویسان هم به طور موردی و تخصصی استفاده شود. استفاده از مشاوره کمیته فیلمنامه شورای تولید مشورتی است و تهیه کنندگان می توانند در زمینه طرح خلاصه فیلمنامه و فیلمنامه کامل با اعضا کمیته مشورت کنند. سه تن از اعضا شورای تولید نیز با این کمیته همکاری می کنند.

* دوازدهمین جشنواره تئاتر دفاع مقدس سه شنبه با معرفی برگزیدگان به کار خود پایان داد. دوازدهمین دوره این جشنواره در شهر سنندج برگزار شد و مراسم اختتامیه آن با حضور مسئولان استانی و معاون هنری وزیر ارشاد در تالار فجر کردستان برگزار شد.

در این مراسم با معرفی برگزیدگان بخش صحنه ای، خیابانی، کارگردانی، نویسندگی و بازیگری، خبرنگار مهر با آمار اخبار بیشتر رتبه اول خبررسانی را به دست آورد و پس از آن از خبرنگار روزنامه بانی فیلم، رادیو و سایت ایران تئاتر تقدیر به عمل آمد.