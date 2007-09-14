کتاب "ضربت متقابل" رونمایی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهنگسرای رسانه در ماه مبارک رمضان میزبان جمع کثیری از هنرمندان و صاحب نظران عرصه شعر و ادب پارسی خواهد بود.

این مراسم در طول شب های ماه مبارک و در قالب سه موضوع با عناوین "شب های شعر ستاره های سحری"، "افطار با هنرمندان" و "کارگاه گل صد برگ" برگزار خواهد شد.

در این مراسم می توان به حضور شاعرانی چون علی معلم، مشفق کاشانی، علیرضا قزوه و عبدالجبار کاکائی و... هنرمندانی نظیر پرویز پرستویی، حسام الدین سراج و رضا امیرخانی و... اشاره کرد.

شب های شعر ستاره های سحری هر شب با حضور یک پیشکسوت، سه شاعر از نسل انقلاب و سه شاعر جوان شنبه ها، دوشنبه ها و چهارشنبه ها برپا می شود. برنامه های افطار با حضور هنرمندان دینی یکشنبه ها و سه شنبه های هر هفته در طول ماه مبارک برگزار می شود و کارگاه گل صد برگ، کارگاه طراحی و نقاشی زنده با محوریت طرح هایی از داستان های دینی و اخلاقی هر روز از دو ساعت قبل تا دو ساعت بعد از افطار در این فرهنگسرا دایر است.

فرهنگسرای رسانه در میدان ولیعصر، ابتدای بلوار کشاورز، شماره 20 واقع است.

رونمایی از "ضربت متقابل"

آیین رونمایی کتاب "ضربت متقابل" اثر گلعلی بابایی - نویسنده دفاع مقدس - در فرهنگسرای پایداری برگزار می شود. در این مراسم که ساعت 16 روز دوشنبه دوم مهر مصادف با سومین روز از هفته دفاع مقدس با حضور نویسنده و جمعی فرماندهان و مسئولین لشکر 27 محمد رسول الله (ص) در محل جدید فرهنگسرای پایداری برگزار می شود، از "ضربت متقابل" رونمایی خواهد شد.

این کتاب جلد دوم "همپای صاعقه" اثر مشترک گلعلی بابایی و حسین بهزاد است. نویسنده در این اثر به کارنامه عملیاتی تیپ 27 محمد رسول الله (ص) در تابستان 61 به همراه گزارش لحظه به لحظه و مستند و مصور عملیات رمضان پرداخته است.