به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد رضا هاشمی ظهر شنبه در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان به میزبانی سالن جلسات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان ضمن بیان اینکه در جهان امروز جنگ آینده بر سر آب و غذا خواهد بود، ابراز داشت: با توجه به اینکه بخش کشاورزی تأمین کننده امنیت غذایی ما است لذا برای پیروز شدن در این جنگ احتمالی می‌بایست برنامه‌ریزی های لازم صورت گیرد.

وی ضمن بیان اینکه تمهیدات لازم برای جلوگیری از قطع برق کشاورزی استان سمنان باید تدبیر شود، افزود: این مهم کمک خواهد کرد تا در راستای توجه به امنیت غذایی و پیشگیری از ضرر و زیان احتمالی، دغدغه‌ای برای کشاورزان استان ایجاد نشود.

استاندار سمنان ضمن بیان اینکه به مناسبت هفته جهاد کشاورزی بالغ بر ۹۳ طرح عمرانی و اقتصادی بخش کشاورزی در استان افتتاح و به بهره برداری رسید، ابراز داشت: برای این طرح‌ها اعتباری معادل ۱۴۲ میلیارد تومان هزینه شد که طبق برآوردها می‌تواند در ارتقای حوزه اشتغال استان اثربخش باشد.

هاشمی با بیان اینکه در حوزه خرید گندم از کشاورزان استان و پرداخت وجوه به آنان اقدامات در حال انجام است، تصریح کرد: برای اجرای طرح مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها، دامدار کارت برای پرداخت تسهیلات ویژه حمایت از دامداران و مرغداران استان در حال پرداخت است.

وی با بیان اینکه در بحث مقابله با بیابان‌زایی و خشکسالی نیز در عرصه‌های بیابانی استان اقدامات خوبی تاکنون صورت گرفته است، افزود: خوشبختانه تعامل بسیار خوبی از سوی اتاق بازرگانی با دستگاه‌های اجرایی استان وجود دارد که امیدوارم تداوم داشته باشد.