ارتباط دوره جنینی و مکانیزم انتقال بو از بینی به مغز کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، گروهی از دانشمندان مرکز ملی تحقیقات ایتالیا و دانشگاه تورینو که نتایج تحقیقات خود را در تازه ترین شماره "ژورنال نوروساینس" منتشر کرده اند، در بررسی های خود نشان دادند که پایانه های عصبی که از مغز بینی خارج می شوند برای ورود به مغز باید از یک منطقه مرزی که دارای یک مانع است، عبور کنند.

این دانشمندان کشف کردند برخی از سلولهای تخصصی در این فرایند که مسئول شناسایی تشخیص سیگنال های ارسال شده از عصب های نزدیک به این مرز هستند، این موانع را ایجاد می کنند.

این موانع در دوره زندگی جنینی شکل می گیرند و ارتباط نورونی میان سلولهای بویایی که در تشخیص بوها شرکت دارند و سلولهای مغز که این بوها را بررسی می کنند را برقرار می کند.

همچنین برخی از سلولهای غدد درون ریز بسیار مهم بینی که باید برای انجام فعالیت های خود به مغز برسند، از این راه استفاده می کنند. به علاوه این سلولها برای توسعه جنسیت و تولید مثل نیز بسیار مهم هستند.

بعضی از ژن ها که Wnt نام دارند، فاکتورهای کلیدی این فرایند هستند و با امکان برقراری اتصال سلولهای محافظ به مغز به فعال کردن تکثیر این سلولها کمک می کنند. درصورتی که این ژن ها مسدود شوند، این اتصال در دوره توسعه جنینی قطع می شود.

در این خصوص دانشمندان اظهار داشتند:" کشف این مکانیزم می تواند در بررسی سندروم ژنتیکی "کالمن" نیز مفید باشد. درحقیقت این کشف و کشفیات گذشته می توانند در روشن کردن مکانیزم تبادل دوباره و بازسازی انواع نورون های سیستم بویایی کمک کنند."

سندروم "کالمن"، یک بیماری نادر ژنتیکی است که بیمار در تشخیص بوها ناتوان است و با مشکلات حاد تولید مثل روبروست.