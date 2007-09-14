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۲۳ شهریور ۱۳۸۶، ۱۰:۱۱

ژن ترمیم سلولهای آسیب دیده قلب کشف شد

ژن ترمیم سلولهای آسیب دیده قلب کشف شد

دانشمندان یک تیم بین المللی ژنی را کشف کرده اند که نقش مهمی در بازسازی سلولهای قلب که در اثر بروز سکته و یا کم خونی موضعی آسیب دیده اند، ایفا می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، گروهی متشکل از 200 محقق از 27 کشور که تحقیقات خود را در موسسه بین المللی ژنتیک و بیوتکنولوژی انجام داده اند، ژنی را با عنوان "نات" کشف کرده اند که در ترمیم سلولهای آسیب دیده بافت قلب که در اثر کم خونی موضعی یا سکته آسیب دیده، نقش کلیدی ایفا می کند.

براساس گزارش سایبر مد، نتایج آزمایش این ژن روی موش ها بسیار رضایت بخش بوده است. این دانشمندان مشاهده کردند که با فعال کردن این ژن در موش های سکته کرده، فرایند ترمیم سلولهای بافت قلب فعال می شود.

همچنین این دانشمندان در تحقیقات دیگری یک واکسن ضد مالاریا ساخته اند که درحال حاضر در آفریقا مورد آزمایش قرار می گیرد.

به علاوه این دانشمندان بین المللی نتایج رضایت بخشی هم در عرصه مبارزه با تومورها بدست آورده اند.

درحقیقت این دانشمندان به تازگی کشف کرده اند که برخی از پروتئین هایی که برای ویروس ورم پوستی فرایند تبدیل سلولهای سالم را به سلولهای سرطانی کنترل می کنند، علت اصلی بروز سرطان دهانه رحم هستند.

کد مطلب 551731

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