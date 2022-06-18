به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علیمراد یوسفی در آئین معارفه مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در ناحیه مقاومت بسیج چهارباغ اظهار کرد: انقلاب اسلامی زنده و اثرگذار است و این اثرگذاری را به وضوح می‌تواند در تمامی شئون مشاهده کرد.

وی ادامه داد: انقلاب اسلامی در حال طی مسیر خود به سوی اهدافش است اما باید برای حفظ انقلاب تلاش آن کرد و به دنبال پیاده‌سازی اسلام ناب محمدی (ص) است.

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه سپاه البرز بیان کرد: امروز زمان آن است که با بصیرت، نسبت به نقشه‌های دشمن آگاهی پیدا کنیم تا در مقاطع مختلف بازیگر میدان دشمن نباشیم.

وی متذکر شد: باید در دفاع از انقلاب اسلامی صراحت داشته باشیم تا گفتمان مقاومت و ایستادگی در برابر دشمن در کشور جریان‌سازی شود.

در این آئین، حجت الاسلام والمسلمین حجت الله اکرادلو به عنوان سرپرست دفتر نمایندگی ولی فقیه در ناحیه مقاومت بسیج چهارباغ معرفی شد.