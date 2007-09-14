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۲۳ شهریور ۱۳۸۶، ۱۰:۵۷

نورون های جنینی در مغز بزرگسال کشف شد

نورون های جنینی در مغز بزرگسال کشف شد

گروهی از دانشمندان آمریکایی تعداد کمی از نورون های جنینی را در ماده سفید مغز بزرگسال کشف کردند که می توانند با نورون های دیگر نیز ارتباط برقرار کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، از سالها قبل طبقه ای از نورون ها شناسایی شده است که با عنوان "نورون های زیر بشقاب" شناخته می شوند. این نورون ها در توسعه کورتکس مغز عملکرد مهم ولی زودگذری دارند. این نورون ها به ویژه در شکل گیری اتصالات نورونی و تشکیل مارپیچ های مغز نقش مهمی ایفا می کنند.

تاکنون اعتقاد بر این بود که این نورون ها تنها در دوره جنینی وجود دارند و در مغز بزرگسال دیده نمی شوند.

اما به تازگی گروهی از دانشمندان کالج پزشکی بیلر و دانشگاه آلاباما در بیرمنگام کشف کردند که تعداد کمی از این نورون ها در ماده سفید کورتکس وجود دارند و می توانند با سایر نورون ها ارتباط برقرار کنند.

نتایج این تحقیقات که در مجله "ژورنال نوروساینس" منتشر شده است، نشان می دهد که این نورون های "زیر بشقاب" در دوره توسعه جنینی زندگی می کنند و در حدود 10 درصد از آنها اتصالات عملکردی با دیگر نورون ها را در بزرگسالی نیز حفظ می کنند.

این کشف می تواند راهی را به سوی بررسی احتمالات جدید در درمان آسیب های مغزی بگشاید چرا که این سلولها در فرایند "مارپیچ شدن" کورتکس مغز نقش ایفا می کنند.

به گفته این محققان، اگرچه نقش این نورون ها در هدایت رشد رشته های عصبی در مغز در دوره زودگذر جنینی کشف شده بود، اما تاکنون عملکرد آنها در مغز در دوره پس از تولد ناشناخته باقی مانده بود.

کد مطلب 551733

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