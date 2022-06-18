پنبه خراسان شمالی ظرفیت صادرات به بنگلادش را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، گوسال اعظم سارکار پیش از ظهر شنبه در دیدار جمعی از تجار خراسان شمالی اظهار داشت: فرصت مناسبی برای سرمایه گذاری و آشنایی با محصولات اقتصادی این استان فراهم شده است و امیدواریم در این زمینه به نقطه نظرات مشترکی دست یابیم.

سفیر کشور بنگلادش در ایران با اشاره به اینکه روابط تاریخی و فرهنگی زیادی بین ایران و بنگلادش از سالیان گذشته وجود دارد، ادامه داد: دیدگاه‌های دو کشور در قرن حاضر به یکدیگر نزدیک تر شده و فرصت مناسبی برای تبادلات تجاری فراهم است.

وی افزود: اطلاعات زیادی از ظرفیت‌های خراسان شمالی کسب کرده ام و این استان در زمینه صنایع معدنی، کود اوره و آلومینیوم، ظرفیت مناسبی برای صادرات دارد.

سارکار تصریح کرد: ارتباط خوبی بین اتاق بازرگانی این کشور و خراسان شمالی وجود دارد و بنگلادش ظرفیت زیادی برای سرمایه گذاری در بخش کشاورزی دارد.

سفیر کشور بنگلادش در ایران اضافه کرد: بنگلادش دومین کشور تولید کننده پوشاک در جهان است و پنبه خراسان شمالی به عنوان مواد اولیه صنعت پوشاک قابلیت صادرات را دارد.

وی افزود: صنایع فولاد و آهن آلات خراسان شمالی قابلیت صادرات به کشور بنگلادش دارد و از این محصولات استقبال می‌کنیم.

وی خاطرنشان کرد: کشور بنگلادش در بخش دارو نیز سرمایه گذاری‌های زیادی انجام داده و گیاهان دارویی خراسان شمالی می‌تواند فرصت مناسبی را فراهم کند و تنها باید زمینه صادرات این محصولات تسهیل شود.

سفیر کشور بنگلادش در ایران یادآور شد: تبادل سرمایه گذاران بخش خصوصی بین دو کشور می‌تواند ظرفیت‌ها را به خوبی معرفی کند و باید در این زمینه همکاری‌های مشترک انجام گیرد.