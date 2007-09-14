توقیف اسلحه فشار زیادی روی تیراندازان داشت / این نتایج تکرار شود سهمیه المپیک را می گیریم

علی اکبرهامونی حقیقت سرمربی تیم ملی تیراندازی به اهداف پروازی ایران در گفتگو با خبرنگارمهر گفت: تیم تراپ مردان ایران از نظر تیمی در این مسابقات هفت رتبه بالا آمد به طوریکه قبل از این در بین تیمهای آسیایی ما نهم بودیم اما در این دیدارها سوم جهان شدیم. در مسابقات جهانی زاگرب سال پیش در بین 33 کشور رتبه 29 را آوردیم اما امسال در میان همان تیمها 21 شدیم. درحقیقیت رکورد تیمی ایران در رشته تراپ 14 امیتاز افزایش یافت.

وی با بیان اینکه حضور ما دراین رقابتها مقدمه ای بود برای کسب سهمیه المپیک درمسابقات آسیایی کویت که در آذرماه انجام می شود گفت: تلاش ما این بود که حداقل در رشته تراپ بتوانیم تمام آسیایی ها را پشت سربگذاریم که موفق شدیم. در رقابتهای کویت در هر رشته سه سهمیه داده می شود که اگر همین نتیجه مسابقات جهانی تکرار شود یک سهمیه برای اولین بار به تیراندازی ایران تعلق می گیرد.

وی با انتقاد ازعمل توقیف اسلحه های تیم تیراندازی ایران در فرودگاه امارات اظهار داشت : ما در چهار گروه به مسابقات جهانی قبرس اعزام شدیم که در هیچ کدام از گروهها مشکلی در امارات برایمان بوجود نیامد اما مسئولین فرودگاه امارات اسلحه های گروه دوم را توقیف کردند. این موضوع لطمه زیادی به ما زد.

حقیقت افزود: برای دریافت اسلحه ها حتی مسئولین فدراسیون تیراندازی امارات و کنفدراسیون آسیا نیز به تکاپو افتادند. قبل از اعزام به این دیدارها مجوزهای لازم برای رد شدن این اسلحه ها گرفته شده بود و این عمل مسئولین فرودگاه غیر قانونی بود و باید در قبال آن پاسخگو بوده و در دادگاه جواب این عملکرد را بدهند.

سرمربی تیم ملی اهداف پروازی ایران تصریح کرد: به هر حال بعد از رایزنی تفنگ ها بعد از تمرین و برخی مسابقه ها بدست ما رسید که در نهایت نتوانستیم نتیجه دلخواه خود را از نظر انفرادی کسب کرده و مسیرتعهدکرده مان پیش برویم. اسلحه معصومه عامری شب تمرین رسمی رسید. اسلحه چاووشی بعد از مسابقه اش ، سیرانی شب مسابقه و هنریک اواکیان که یکی از امیدهای ما برای نتیجه بود با تاخیر 6 روزه بعد از مسابقه اش بدستش رسید تا فشار زیادی روی تیراندازان ما بیاید.

حقیقت ادامه داد: در دو سه ماه اخیر مسابقات متعددی رفتیم نسبت به تراپ دوبل ما تیرانداز بدی نداریم اما سطح تراپ دوبل آسیا و جهان از ما بالاتر است. از 6 المپیکی 5 تا آنها آسیایی هستند که همین کار ما را سخت تر می کند اما دررشته تراپ و اسکیت شانس زیادی برای کسب سکو و حضور در آسیا داریم و در آسیا جایگاه خوبی داریم.

وی در تفسیر این مسابقات بیان کرد: دراین رقابتها خیلی از نتایج تغییر کرد، کره چین ژاپن هند، سنگاپور، کره جنوبی با نفرات صلی خود آمده بودند و حتی در ترکیب خود چند قهرمان جهان و نفر اول رنکینگ جهان را داشتند. اما در این دیدارها بسیاری از این تیراندازان زبده قدیمی جایگاه های پائین تری بدست آوردند به طوریکه امیر ابری لواسانی توانست بعد از تیرانداز هلندی که 5 بار قهرمان این مسابقات بود، قرارگیرد.

رقابتهای جهانی تیراندزای به اهداف پروازی قبرس با حضور 155 تیرانداز از 36 کشور هفته گذشته برگزار شد که تیم تیراندازی به اهداف پروازی ایران در رشته تراپ در بخش تیمی و انفرادی رنکینگ جهانی خود وامتیازش را بالابرد.