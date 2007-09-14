اجرای برنامه ویژه مفتاح الجنه در ماه مبارک رمضان در مازندران

علی اکبر صفری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در اجرای این برنامه و سرکشی از خانوارهای ایتام همزمان سبد تغذیه بین اقشار کم درآمد، ایتام و محرومین مازندران توزیع می شود.

وی خاطر نشان کرد: برگزاری جشن عاطفه ها در ایام بازگشائی مدارس به منظور جمع آوری کمک برای دانش آموزان نیازمند با همکاری صداو سیما، آموزش و پرورش و نیروی مقاومت بسیج در روز پنج مهرماه سالروز ولادت سراسر سعادت کریم اهل بیت امام حسن مجتبی برگزار می شود.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی مازندران با اشاره به اینکه جمع آوری کمک در هفته اطعام و اکرام ایتام از 15 تا 21 رمضان صورت خواهد گرفت، تصریح کرد: طرح فراخوان جهت حمایت فرزندان یتیم تحت پوشش در سالروز شهادت مولی متقیان علی (ع) نیز انجام می گیرد.

به گفته صفری، برنامه ریزی و آمادگی برای جمع آوری زکات فطره در روز عید سعید فطر، برگزاری همایش خیرین با حضور ایتام و حامیان در شب ولادت امام حسن مجتبی، اطعام دهی به مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی در سراسر استان و برنامه ریزی و هماهنگی جهت دیدار نخبگان از دانشجویان و خانواده های تحت پوشش با رئیس جمهوری از جمله برنامه های اساسی این اداره کل در ماه مبارک رمضان است.

وی در پایان یادآور شد: حدود هفت هزار و 700 یتیم تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی مازندران بوده که بیش از شش هزار نفر از آنان دارای حامی هستند و تعداد حامیان نیز هفت هزار و 300 نفر است.

