بوش با عقب نشینی کامل نظامیان آمریکایی از عراق مخالفت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، جرج بوش با اعلام اینکه "ما می توانیم نیروهای بیشتری به خانه بازگردانیم" در نهایت از عقب نشینی تدریجی نیروهای کشورش حمایت کرد.

وی همچنین با هشدار درباره خروج کامل این نیروها، از کسانی که(در اشاره به دموکرات ها) از حفظ این نیروها انتقاد می کنند، انتقاد کرد.

رئیس جمهوری آمریکا درادامه تلاش برای توجیه ادامه اشغالگری کشورش در عراق، موفقیت نیروهای آمریکایی را ضامن بازگشت بیشتر آنها به عراق دانست، اما در عین حال مدعی شد که ایران و سوریه در راستای متزلزل کردن دولت عراق گام برمی دارند و خواستار پایان دادن به اصطلاح به این دخالت ها از سوی تهران دمشق شد.

وی که بارها پیش از ایران را به دخالت در عراق و برهم زدن امنیت دراین کشور با هدف سرپوش گذاشتن بر سهل انگاری و ناتوانی نظامیان آمریکایی در برقراری امنیت متهم کرده است،مدعی شد: عراق آزاد در برابر جاه طلبی تهران ایستادگی خواهد کرد و تندروها را به حاشیه خواهد کشاند.

بوش ادعا کرد: عراق آزاد به شریکی برای ایالات متحده در مبارزه با تروریسم تبدیل خواهد شد و درصورتی که ما از عراق عقب نشینی کنیم، تندروها گستاخ خواهند شد، القاعده پناهگاه جدیدی خواهد یافت و ایران از هرج و مرج برای دست یافتن به تسلیحات هسته ای و تسلط بر منطقه استفاده خواهد کرد.

رئیس جمهوری آمریکا بر ادامه حضور این کشور درعراق حتی پس از پایان دوره ریاست جمهوری خود تاکید کرد.

بوش همچنین درباره دولت نوری المالکی گفت : دولت عراق باید پیشرفت سیاسی را محقق کند.

رئیس جمهوری آمریکا گفت : تمام این دستاوردها به دولت عراق ارتباط دارد که تصمیم گرفته است با تندروها مقابله کند؛ دولت عراق باید برای موفقیت آشتی ملی تلاش کند.

بوش گفت که با توصیه های ژنرال دیوید پتریوس فرمانده نظامیان آمریکایی در عراق مبنی بر کاهش 5700 نظامی تا آغاز اعیاد میلاد و پیش بینی وی به اینکه ما در جولای آینده قادر به کاهش حجم نظامیان خود از بیست تیپ به 15 تیپ خواهیم بود، موافقت کرده است.

بر این اساس تا اواسط سال 2008، 21 هزار و 500 نظامی آمریکایی از عراق خارج می شوند تا 130 هزار نظامی دیگر همچنان باقی بمانند.

بوش هیچ چارچوب زمانی مشخصی را برای اجرای توصیه های دیوید پتریوس فرمانده نظامیان آمریکایی و رایان کروکر سفیر آمریکا در عراق اعلام نکرد.

ژنرال "دیوید پتریوس" در گزارش خود به کنگره در شامگاه دوشنبه (19 شهریور ) گفت :"افزایش نیروها در زمستان سال گذشته به اهداف نظامی خود تا حد زیادی رسیده است و بنابراین ما می توانیم نیروها را تا تابستان سال آینده به تعداد قبل از این افزایش، تقلیل دهیم بدون اینکه دستاوردهای امنیتی خود را به خطر اندازیم.