کیفیت هوای قم در شرایط ناسالم قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به اطلاعات اداره کل حفاظت محیط زیست استان، امروز شنبه ۲۸ خرداد، شاخص کیفیت هوا (AQI=152) در شهر قم به علت آلاینده ذرات معلق (PM2/5) در شرایط ناسالم قرار دارد.

معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قم نیز از افراد مبتلا به بیماری‌های قلبی یا ریوی، کودکان و سالمندان و مبتلایان به آسم و زنان باردار در خواست شده تا از فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل را خودداری و از تردد غیرضروری به منظور کاهش تماس مستقیم با آلاینده هوا اجتناب کنند.

مرکز بهداشت استان از واحدهای صنفی عرضه مواد غذایی نیز خواسته تا از قرار دادن محصولات غذایی آماده مصرف از قبیل آجیل و خشکبار و … در خارج واحد و کنار معابر عمومی که در معرض آلودگی هوا هستند خودداری کنند.

بر اساس تحلیل نقشه‌های پیش‌بینی و پیش‌یابی هواشناسی طی امروز آسمان قم صاف و در برخی ساعات وزش باد نسبتاً شدید همراه با غبارآلودگی پیش‌بینی شده است و طی فردا یک‌شنبه و پس‌فردا آسمان صاف و وزش باد ملایم رخ خواهد داد.

بیشینه دمای قم امروز قم ۳۹ و کمینه آن ۲۰ درجه سانتیگراد اعلام شده است.