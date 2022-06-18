به گزارش خبرنگار مهر، مسعود حمیدی نژاد ظهر امروز شنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای اظهار کرد: جشنواره نوجوان سالم با هدف افزایش مهارت و سطح آگاهی دانش آموزان، والدین و کارکنان مدارس و همچنین توانمندسازی و شناسایی قابلیت‌ها و ظرفیت‌های مدارس در زمینه کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی در سراسر مدارس خوزستان برگزار شد.

وی تصریح کرد: پیشگیری از خشونت، پیشگیری از مصرف دخانیات و پیشگیری از سوءمصرف مواد مخدر از جمله محورهای برگزاری جشنواره نوجوان سالم استانی است.

سرپرست اداره کل آموزش و پرورش خوزستان اضافه کرد: این جشنواره در قالب آثاری چون نقاشی، فیلم کوتاه، نقاشی، نرم افزار، نشریه دیواری، مقاله، ایده پردازی، ابتکارات پیشگیری و پروژه‌های یاریگران زندگی برگزار شده است.

حمیدی نژاد افزود: کل آثار دریافتی توسط دبیرخانه استانی یازدهمین دوره جشنواره نوجوان سالم سه هزار و ۱۸۰ اثر است؛ همچنین کل رتبه‌های استانی کسب شده توسط دانش‌آموز، همکار و والدین ۱۵۵ رتبه است.

سرپرست اداره کل آموزش و پرورش خوزستان گفت: ۷۹ اثر از دانش آموزان، اولیا و همکاران خوزستانی به مرحله کشوری جشنواره نوجوان سالم راه یافته که شایسته تقدیر و تشکر است.