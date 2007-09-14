جشنواره فیلم کوتاه وارش امسال بین المللی برگزار نمی شود

محمد اسماعیل امامزاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به جای اینکه اعتبارات را صرف هزینه های میهمانان خارجی کنیم همین اعتبارات را صرف فیلم سازان جوانان و زیرساخت های فیلم سازی در مازندران خواهیم کرد و جشنواره به صورت سراسری برگزار می شود.

وی با بیان اینکه بسیاری از فیلم سازان جوان مازندرانی به علت مشکلات مالی نتوانستند فیلم های خود را به جشنواره های مختلف ارائه دهند، تصریح کرد: یکی از برنامه های محوری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران توجه ویژه به برنامه سازان جوان است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران با اشاره به تولید موفق 21 فیلم پارسال در مرکز سینمای جوان ساری و تولید سه فیلم در سه ماهه امسال اظهار داشت: این مرکز هم اکنون تهیه و تولید 10 فیلم جدید را آغاز و این اداره کل از آنان حمایت خواهد کرد.

امامزاده در خصوص پنجمین جشنواره فیلم کوتاه وارش نیز عنوان کرد: این جشنواره امسال به صورت دو سالانه و از یکم تا سوم اسفند ماه در مازندران برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه علاقه مندان می توانند فیلم های کوتاه خود را در موضوعات آئینی و دینی، سنتی و دفاع مقدس به دبیرخانه این جشنواره در ساری ارسال کنند، یادآور شد: مهلت ارسال آثار تا 30 مهرماه و بازخوانی آن تا 20 آبان ماه است.

به گفته امامزاده پیش بینی می شود 80 فیلم کوتاه برای بازبینی در این جشنواره انتخاب شود.

