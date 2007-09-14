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۲۳ شهریور ۱۳۸۶، ۱۰:۴۵

قدیمی ترین گوش مدرن کشف شد !

قدیمی ترین گوش مدرن کشف شد !

اولین گوشی که از دیدگاه آناتومیک مدرن است در بقایای فسیلی برخی از جانوران مربوط به دوره زمین شناسی پرمین با قدمت 260 میلیون سال کشف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دیرینه شناسان موزه تاریخ طبیعی دانشگاه هوبولدت برلین آلمان با کشف این بقایای فسیلی که مربوط به دوره زمین شناسی "پرمین" در 260 میلیون سال قبل بوده و در نزدیکی رودخانه "مزن" در روسیه مرکزی کشف شده اند، تائید کردند که این حیوانات فسیلی با برخورداری از گوش بسیار تکامل یافته، ویژگی های آناتومیک از نوع آناتومی مهره داران را دارند.

نتایج این کشف در مجله PLoS ONE منتشر شده است، نشان می دهد که بیشتر اولین گروه های مهره داران خشکی در ابتدا فاقد قدرت شنوایی بودند، چرا که این جانوران فاقد ویژگی های آناتومیکی بودند که "انطباق ناگذرایی" گوش میانی را تامین می کرد.

انطباق ناگذاریی گوش میانی، پدیده ای است که لرزش های هوای پرده صماخ که به صورت جابجایی های بزرگ با نیروهای کوچک هستند را در گوش داخلی به جابجایی های کوچک با نیروهای بزرگ تبدیل می کنند.

تاکنون توانایی شنوایی حیوانات مدرن تنها در حیوانات تا 200 میلیون سال قبل شناسایی شده بود که این تاریخ مربوط به کمی پس از تکامل مهره داران است.

اما اکنون با کشف فسیل های رودخانه "مزن"، شواهد نشان می دهد که گوش تکامل یافته قبل از توسعه مهره داران بوجود آمده است.

کد مطلب 551742

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