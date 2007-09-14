توصیه به ترکیه برای حفظ روابط با جهان اسلام / انتقاد از سکوت اعراب در برابر تجاوز اسرائیل به سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر، در نسخه ارسالی از سوی دفتر این عالم برجسته اسلامی به مهر آمده است : علامه محمد حسین فضل الله درخطبه های امروز نماز جمعه در جنوب بیروت که درجمع کثیری از شخصیت های دینی، سیاسی و علمی لبنان و قشرهای مختلف مردم این کشور ایراد کرد، با اشاره به نقض حریم هوایی سوریه ازسوی جنگنده های اسرائیلی گفت : ما شاهد تلاش اسرائیل برای اعاده قدرت خود در منطقه ازطریق نقض حریم هوایی سوریه هستیم که حتی یک مسئول امنیتی آمریکایی نیز این اقدام را تایید کرد.

"علامه فضل الله" درادامه خاطرنشان کرد: این اقدام پرسش های زیادی را درباره استراتژی آمریکایی اسرائیلی مطرح می کند ازجمله اینکه آیا اسرائیل می خواهد با سلاح های آمریکایی به هرکشورعربی و اسلامی که با سیاست های آمریکا موافق نیستند، در منطقه ضربه بزند؟.

این عالم برجسته لبنانی و یکی از مراجع تقلید شیعیان لبنان افزود: بعضی ازتحلیلگران براین باورند که این اقدام اسرائیل با موضوع حمله به ایران درارتباط است و اینجا درباره نقش ترکیه درمرحله آتی به ویژه با انجام مانورهای مشترک ترکیه، آمریکا و اسرائیل این پرسش مطرح می شود که آیا این ائتلاف ها با هدف حمله به ایران انجام می شود یا خیر؟ بنابراین ما به ترکیه توصیه می کنیم که روابط عربی اسلامی خود را حفظ کند و تسلیم دسیسه های آمریکایی و اسرائیلی نشود، زیرا درغیراین صورت تاثیرات منفی برجایگاه آن درمنطقه خواهد داشت.

وی همچنین تاکید کرد: ازسوی دیگر سکوت عربی درقبال تجاوز اسرائیل به سوریه برای بسیاری این موضوع را تداعی می کند که جهان عرب از این اقدام اسرائیل استقبال کرد به گونه ای که روابط آنان با اسرائیل، قوی تر از روابطشان با سوریه و ایران است.

علامه فضل الله با اشاره به مسئله فلسطین گفت: بسیاردردناک است که تشکیلات خودگردان فلسطین عملیات مقاومت طلبانه فلسطینیان را محکوم می کند و برای پاسخ گویی به حملات اسرائیل علیه روستاها و شهرهای فلسطینی دست به اقدامی نمی زند.

وی با اشاره به کنفرانس پیشنهادی جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا برای صلح خاورمیانه خاطر نشان کرد: امیدی به موفقیت این کنفرانس نیست به ویژه که آمریکا درتلاش است تا کشورهای عربی ازخواسته هایشان دربرابراسرائیل دست بردارند.

علامه فضل الله در ادامه درباره خطرناک بودن دخالت اسرائیل در امور داخلی کشورهای عربی و اسلامی هشدار داد.

وی با اشاره به مسئله عراق، از عراقی ها خواست تا گرفتار این مقوله خدعه آمیز نشوند که عقب نشینی آمریکا برای عراق فاجعه آمیز یا سبب بروز درگیری های طایفه ای می شود.

علامه فضل الله درادامه با اشاره به موضوع لبنان گفت: اما بحث و جدل همچنان بین سیاستمداران به حال خود باقی است و بعضی از گروه ها، یکدیگر را متهم می کنند.

وی درپایان همه لبنانی ها را به تلاش و فعالیت به نفع کشورخود و نه به نفع دیگران دعوت کرد.