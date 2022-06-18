به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا حسین نژاد ظهر شنبه در شورای برنامه‌ریزی و توسعه خراسان شمالی که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به تأکیدات دولت مردمی که محور تمام امور را پاسخگویی به مطالبات و نیازهای مردم قرار داده لذا مدیران دستگاه‌های اجرایی استان نیز مکلف به تحقق این مطالبات مردمی هستند.

استاندار خراسان شمالی با ابراز گلایه از عملکرد ضعیف دستگاه‌های اجرایی در خصوص احصا مشکلات ادارات، گفت: بارها تحقق شعار سال را منوط به احصا مشکلات دستگاه‌های اجرایی و تدوین کتابچه و سپس تعریف پروژه‌های اساسی عنوان کردیم اما تاکنون بازخوردی از سوی دستگاه‌های اجرایی دیده نشده است.

وی افزود: اعتبارات نباید تنها در قالب تدوین یک کتاب در قفسه‌های کتابخانه ها خاک بخورد بلکه در این راه ضروری است تا از نظرات مشاوران قدرتمند و توانمند برای توسعه و پیشرفت استان بهره گرفت.

حسین نژاد با بیان اینکه محور اصلی خراسان شمالی کشاورزی و دامپروری است، گفت: یکی از طرح‌های مهم استان باید دانش بنیان کردن حوزه کشاورزی و دامپروری باشد و تمام دغدغه‌های استانی نیز برای این حوزه حل شود.

استاندار خراسان شمالی همچنین بر رعایت انضباط مالی در اجرای بودجه، جذب اعتبارات عمرانی سال ۱۴۰۰ و شکل گیری کمیته‌های برنامه ریزی در شهرستان‌ها تاکید کرد.