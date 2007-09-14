برخورد با گرانفروشان کالاهای پرمصرف آغاز شد

محمد حسن نعمت الهی در گفتگو با خبرنگار مهر از اجرای موفقیت آمیز طرح نظارتی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان همزمان با ماه مبارک رمضان و زمان بازگشایی مدارس خبرداد.

وی تعداد بازرسی های صورت گرفته برای کالاهای پرمصرف ماه مبارک رمضان را 11هزار و 878 عنوان کرد و گفت: از این رقم 2هزار و 767بازرسی برای مواد پروتئینی، 2هزار و 878بازرسی برای موادلبنی، 1هزار و 691بازرسی برای شیرینی جات و 4هزار و 542بازرسی برای سایر مواد غذایی صورت گرفته است.

به گفته نعمت الهی برای مواد پروتئینی 161پرونده، برای مواد لبنی 99پرونده، برای شیرینی جات51پرونده و برای سایر موادغذایی 275پرونده تشکیل شده که به ترتیب از ارزش ریالی 26میلیون و 931هزارو421 ریال، 21میلیون و 143هزار و50 ریال، 9میلیون و 462هزار ریال و نیز 82میلیون و 812هزار و 737ریال برخوردار بوده اند.



وی در تشریح عملکرد سازمانهای بازرگانی 28 استان کشور در فاصله زمانی 17 شهریور تا 19 شهریورماه جاری گفت: در طرح ویژه بازگشایی مدارس و ماه مبارک رمضان 31هزار و 371مورد بازرسی کالا و خدمات صورت گرفته که بر این اساس 2هزار و 478پرونده تشکیل شده است.

نعمت الهی ارزش ریالی پروندهای تشکیل شده را 2میلیارد و 38 مییلون و 803هزار و 672ریال عنوان و تصریح کرد: در این راستا 3هزار و 120 تخلف کشف شده که 2هزار و 173 پرونده به هیئت های رسیدگی به تخلفات صنفی و 272پرونده به تعزیرات حکومتی ارجاع داده شده اند.

این مقام مسئول در سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ادامه داد: ارزش ریالی پرونده های تشکیل شده در مورد دفترچه های دانش آموزی و لوازم التحریر 32میلیون و 259هزار و 747 ریال بوده است این درحالی است که 5هزار و 644 بازرسی از نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا صورت گرفته که بر این اساس 26پرونده به ارزش 2میلیون و 97هزار و750 ریال تشکیل شده است.

وی تعداد بازرسی های صورت گرفته ویژه بازگشایی مدارس را 16هزار و 165 عنوان کرد و افزود: از این رقم 863پرونده به ارزش 290میلیون و 58هزار و 677ریال تشکیل شده است. در این طرح 7هزار و 19 بازرسی از واحدهای عرضه کننده پوشاک، کیف و کفش صورت گرفته که بر این اساس 750پرونده به ارزش 255میلیون و 601هزار و 180 ریال تشکیل شده است.

نعمت الهی میزان گزارش های مردمی دریافت شده را هزار و 895 عدد عنوان کرد و گفت: از این رقم 543مورد متخلف، 633مورد غیرمتخلف و 719 مورد نیز غیرقابل پیگیری بوده است این درحالی است که 432گشت مشترک صورت گرفته که برای آن 698بازرس در مراکز استانها و 617بازرس در شهرستانها فعال بوده اند.

رئیس مرکز هماهنگی امور بازرسی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، افزود: در این ایام 272پرونده به ارزش 196میلیون و 308هزار و 434 به تعزیرات حکومتی ارسال شده که از این رقم 2رای به ارزش 3میلیون و 300هزار ریال صادر شده است.