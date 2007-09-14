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۲۳ شهریور ۱۳۸۶، ۱۰:۵۵

نعمت الهی در گفتگو با مهر:

برخورد با گرانفروشان کالاهای پرمصرف آغاز شد

برخورد با گرانفروشان کالاهای پرمصرف آغاز شد

رئیس مرکز هماهنگی امور بازرسی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: طبق بازرسی‌های صورت گرفته بر روی سه قلم کالای پرمصرف خانوارها شامل مواد لبنی، پروتئینی و شیرینی جات در آستانه ماه رمضان، فروشندگان مواد پروتئینی بیشترین تخلفات را داشتند.

محمد حسن نعمت الهی در گفتگو با خبرنگار مهر از اجرای موفقیت آمیز طرح نظارتی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان همزمان با ماه مبارک رمضان و زمان بازگشایی مدارس خبرداد.

وی تعداد بازرسی های صورت گرفته برای کالاهای پرمصرف ماه مبارک رمضان را 11هزار و 878 عنوان کرد و گفت: از این رقم 2هزار و  767بازرسی برای مواد پروتئینی، 2هزار و 878بازرسی برای موادلبنی، 1هزار و 691بازرسی برای شیرینی جات و 4هزار و 542بازرسی برای سایر مواد غذایی صورت گرفته است.

به گفته نعمت الهی برای مواد پروتئینی 161پرونده، برای مواد لبنی 99پرونده، برای شیرینی جات51پرونده و برای سایر موادغذایی 275پرونده تشکیل شده که به ترتیب از ارزش ریالی 26میلیون و 931هزارو421 ریال، 21میلیون و 143هزار و50 ریال،  9میلیون و 462هزار ریال و نیز 82میلیون و 812هزار و 737ریال برخوردار بوده اند.

وی در تشریح عملکرد سازمانهای بازرگانی 28 استان کشور در فاصله زمانی 17 شهریور تا 19 شهریورماه جاری گفت: در طرح ویژه بازگشایی مدارس و ماه مبارک رمضان 31هزار و 371مورد بازرسی کالا و خدمات صورت گرفته که بر این اساس 2هزار و 478پرونده تشکیل شده است.

نعمت الهی ارزش ریالی پروندهای تشکیل شده را 2میلیارد و 38 مییلون و 803هزار و 672ریال عنوان و تصریح کرد: در این راستا 3هزار و 120 تخلف کشف شده که 2هزار و 173 پرونده به هیئت های رسیدگی به تخلفات صنفی و 272پرونده به تعزیرات حکومتی ارجاع داده شده اند.

این مقام مسئول در سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ادامه داد: ارزش ریالی پرونده های تشکیل شده در مورد دفترچه های دانش آموزی و لوازم التحریر 32میلیون و 259هزار و 747 ریال بوده است این درحالی است که 5هزار و 644 بازرسی از نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا صورت گرفته که بر این اساس 26پرونده به ارزش 2میلیون و 97هزار و750 ریال تشکیل شده است.

وی تعداد بازرسی های صورت گرفته ویژه بازگشایی مدارس را 16هزار و 165 عنوان کرد و افزود: از این رقم 863پرونده به ارزش 290میلیون و 58هزار و 677ریال تشکیل شده است. در این طرح 7هزار و 19 بازرسی از واحدهای عرضه کننده پوشاک، کیف و کفش صورت گرفته که بر این اساس 750پرونده به ارزش 255میلیون و 601هزار و 180 ریال تشکیل شده است.

نعمت الهی میزان گزارش های مردمی دریافت شده را هزار و 895 عدد عنوان کرد و گفت: از این رقم 543مورد متخلف، 633مورد غیرمتخلف و 719 مورد نیز غیرقابل پیگیری بوده است این درحالی است که 432گشت مشترک صورت گرفته که برای آن 698بازرس در مراکز استانها و 617بازرس در شهرستانها فعال بوده اند.

رئیس مرکز هماهنگی امور بازرسی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، افزود: در این ایام 272پرونده به ارزش 196میلیون و 308هزار و 434 به تعزیرات حکومتی ارسال شده که از این رقم 2رای به ارزش 3میلیون و 300هزار ریال صادر شده است.

کد مطلب 551747

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