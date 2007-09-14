وزیر آموزش و پرورش به صحن علنی مجلس فرا خوانده شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، این سئوال قرار بود پیش از تعطیلات تابستانی مجلس در صحن علنی مطرح شود که به هفته آنیده موکول شد.

محور سئوالات کاظم جلالی نماینده شاهرود از فرشیدی عدم تحقق وعده ها و برنامه‌های وی در وزارت آموزش و پرورش است.