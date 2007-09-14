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۲۳ شهریور ۱۳۸۶، ۱۰:۳۴

برای پاسخ به سئوال کاظم جلالی؛

وزیر آموزش و پرورش به صحن علنی مجلس فرا خوانده شد

وزیر آموزش و پرورش به صحن علنی مجلس فرا خوانده شد

محمود فرشیدی وزیر آموزش و پرورش هفته آینده با حضور در صحن علنی مجلس به سئوالات کاظم جلالی نماینده شاهرود در مجلس پاسخ خواهد داد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، این سئوال قرار بود پیش از تعطیلات تابستانی مجلس در صحن علنی مطرح شود که به هفته آنیده موکول شد.

محور سئوالات کاظم جلالی نماینده شاهرود از فرشیدی عدم تحقق وعده ها و برنامه‌های وی در وزارت آموزش و پرورش است.

کد مطلب 551748

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