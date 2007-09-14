ژنرال پتریوس، سپر بلای بوش در جنگ عراق

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته نامه اشپیگل در تحلیلی در این زمینه نوشت : ژنرال پتریوس بعد از ارائه گزارش مربوط به اوضاع عراق در کنگره که همسو و هماهنگ با خواسته های جرج بوش بود؛ خود را به صورت یک سلاح وسپر دفاعی برای بوش در برابر منتقدان جنگ عراق به نمایش گذاشت.

نویسنده این مطلب در ادامه خاطرنشان کرد : از این به بعد، کاخ سفید در واکنش به هر انتقادی که به استراتژی بوش در عراق وارد شود؛ به ین نکته اشاره خواهد کرد که این، استراتژی کاخ سفید نبوده، بلکه خواسته ژنرال پتریوس بوده است .

در قسمتی از این مطلب آمده است : اکثر مردم آمریکا که خواهان پایان جنگ عراق هستند به ارتش و در نتیجه به ژنرال پتریوس اعتماد داشتند در حالی که فقط پنج درصد آنها به حکومت و رئیس جمهورشان اعتماد دارند در چنین شرایطی بوش اعلام کرده است که شخصا برنامه کاهش تدریجی نیروهای آمریکایی از عراق را که در قالب گزارش پتریوس به کنگره ارائه شد به اطلاع عموم می رساند وخود را در پس این گزارش مخفی کرده است. وبه این ترتیب می خواهد رضایت افکارعمومی را برای ادامه روند سیاستهای خود در عراق به دست آورد.

از طرف دیگر بوش پس از ارائه گزارش پتریوس، عنوان خدمتگزار میهن پرست را به وی داد و این شبیه همان عنوانی است که پس از ارائه مدارک تحریف شده از طرف" کالین پاول"(وزیرامورخارجه سابق آمریکا) به سازمان ملل متحد، مبنی بر استفاده صدام حسین از سلاح های کشتار جمعی،از طرف جرج بوش به پاول اعطا شد.

اشپیگل در ادامه نوشت : مشابه چنین جریانی برای ژنرال" ویلیام وست مورلند" در سال 1967 اتفاق افتاد . رئیس جمهور وقت ویتنام در آن زمان از ویتنام به واشنگتن آمد تا آمریکایی ها را از پیشروی وادامه جنگ در جنوب شرقی آسیا باز دارد . ژنرال "وستمورلند" فرمانده نیروهای آمریکایی و مطیع رئیس جمهور وقت، از پایان قریب الوقوع جنگ در آن زمان خبر داد در حالی که هشت سال بعد آمریکایی ها با خفت مجبور به عقب نشینی از این منطقه آسیایی شدند و وست مورلند تا پایان عمر، لکه ننگ این شکست و پیشگویی نادرست را بر پیشانی داشت؛ مشابه چنین جریانی امروز دامنگیر ژنرال پتریوس شده است.

در قسمتی از این مقاله آمده است : در حالی که بسیاری ار نظامیان عالی رتبه آمریکایی از حکومت بوش روی گردانده اند؛ ژنرال بازنشسته آمریکا" باری مکافرای" در ارائه صورتجلسه ای به کنگره اعلام کرد : اگر بوش بخواهد این گونه به سیاستهای خود ادامه دهد به زودی ارتش آمریکا از هم می پاشد.

در پایان این مقاله آمده است : حدود سه هفته قبل از ارائه گزارش پتریوس، هفت نفر از نظامیان آمریکایی درعراق، در مقاله ای در نیویورک تایمز هرگونه توصیف خوش بینانه درباره پیشرفتها در عراق را شدیدا رد کردند . با این وجود، پتریوس در روز دوشنبه گذشته گزارش خوشبینانه خود را به کنگره در حالی ارائه می داد که دو نفر از این هفت سرباز در درگیری ها در عراق جان خود را از دست داده بودند.

لازم به ذکر است، ژنرال دیوید پترائوس در گزارش خود به کنگره که شامگاه دوشنبه 19 شهریور ارائه شد، گفت : افزایش نیروها در زمستان سال گذشته به اهداف نظامی خود تا حد زیادی رسیده است و بنابر این ما می توانیم نیروها را تا تابستان سال آینده به تعداد قبل از این افزایش ، تقلیل دهیم بدون اینکه دستاوردهای امنیتی خود را به خطر اندازیم.