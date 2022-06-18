احداث ۳۲ کلاس درس در شهرستان درگزین

به گزارش خبرنگار مهر، کمیل خواستان شنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان درگزین از احداث ۳۲ کلاس درس جدید در شهرستان درگزین از محل اعتبارات محرومیت زدایی خبر داد و گفت: این تعداد کلاس درس با اعتباری بالغ بر ۴۲ و نیم میلیارد تومان ساخته خواهد شد.

وی افزود: امسال همچنین آسفالت ریزی و محوطه سازی ۴ مدرسه با ۶۵۰ میلیون تومان در دستور کار قرار دارد.

فرماندار درگزین از احداث ۲ زمین چمن مصنوعی با مشارکت آموزش و پرورش شهرستان، خیرین و فرمانداری خبر داد و اظهار کرد: ۴۰ درصد اعتبار ساخت زمین چمن مصنوعی از طرف آموزش و پرورش، ۳۰ درصد خیرین و ۳۰ درصد توسط اعتبارات امسال شهرستان تأمین خواهد شد.

رئیس آموزش و پرورش شهرستان درگزین نیز در ادامه این جلسه، با بیان اینکه تمام تمهیدات لازم برای برگزاری آزمون سراسری در سالجاری در شهرستان درگزین فراهم شده است، گفت: امسال دومین سالی است که کنکور در شهرستان درگزین برگزار می‌شود که بیش از ۵۵۸ نفر در آزمون سراسری سال ۱۴۰۱ شرکت خواهند داشت.

شجایی افزود: در راستای تأمین و نوسازی تجهیزات و ملزومات مدارس بزودی اقلام مورد نظر توسط اداره استان خریداری و در اختیار آموزش و پرورش شهرستان درگزین قرار خواهد گرفت.

وی خاطرنشان کرد: در تابستان امسال و در راستای پرکردن اوقات فراغت دانش آموزان ۴ پ ای گاه تابستانی در طرح تثبیت، یادگیری و جبرانی دروس ابتدایی فعال خواهند بود.