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۲۳ شهریور ۱۳۸۶، ۱۰:۳۶

نوذری اعلام کرد :

آمادگی ایران برای همکاری گازی با اروپا

آمادگی ایران برای همکاری گازی با اروپا

سرپرست وزارت نفت در دیدار با وزیر محیط زیست و انرژی سوئیس، با اشاره به ظرفیت بالای ایران در امور نفت و گاز، تاکید کرد: ایران می تواند شریک مطمئنی در زمینه نفت و گاز سوئیس باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین نوذری در دیدار با لوینبرگر ضمن برشمردن امکانات و ظرفیت های ایران به ویژه در زمینه نفت و گاز، اظهار داشت: ایران با داشتن 16 درصد از ذخایر جهانی گاز آمادگی لازم را برای همکاری در این زمینه را با کشور سوئیس داراست.

وی با اشاره به مذاکرات موفقیت آمیزی که تاکنون با شرکت  EGL سوئیس صورت گرفته است، افزود: تداوم مطلوب این مذاکرات نوید بخش توسعه همکاری های دو کشور در زمینه نفت و گاز است.

وزیر محیط زیست و انرژی سوئیس نیز در این دیدار بر نیاز کشورش به انرژی ایران تاکید و ابراز امیدواری کرد: با توسعه روابط ایران و سوئیس، این نیاز به سرعت مرتفع شود.

همچنین در این دیدار نوذری با مهم دانستن استفاده از انرژی هسته ای برای مقاصد صلح آمیز، بر فعالیت ایران در چهارچوب مقررات آژانس بین المللی هسته ای تاکید کرد و افزود: گزارش محمد البرادعی نشان دهنده فعالیت صلح آمیز ایران است.

لوینبرگر نیز استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای و تحقیقات در این خصوص را حق همه کشورها دانست و هرگونه محدودیت در این زمینه را مردود دانست.

کد مطلب 551750

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