راه اندازی سیستم پیام کوتاه در شهرداری شیراز

به گزارش خبرنگار مهر، مهران اعتمادی صبح امروز در حاشیه بازدید از پروژه های در دست احداث شهرداری شیراز در جمع خبرنگاران افزود: این سیستم در مرکز ارتباطات مردمی 137 شهرداری شیراز راه اندازی شده و از این پس مردم می توانند با گرفتن شماره 10007137 پیام های کوتاه خود را در قالب پیشنهاد ، نظریه، انتقاد و سئوال ارسال کنند.

وی با تاکید بر اینکه کلیه پیام ها، ضبط و به مسئولین مربوطه ارجاع و پاسخ ها ی لازم نیز به مخاطبین ارسال خواهد شد، خاطرنشان کرد: راه اندازی این سیستم در کاهش تردد شهری، سرعت در اجرای امور مرتبط و تسهیل در پاسخگویی به مردم موثر است.

اعتمادی همچنین از تهیه آدرس Email مرکز 137شهرداری شیراز خبر داد و افزود: شهروندان در صورت تمایل می توانند مسائل و مشکلات شهری خود را به آدرس 137@shirazcity.orgارسال کنند.

شهردار شیرازدر بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پروژه های در دست احداث این ارگان عنوان کرد : از آنجا که احداث هر پروژه عمرانی ، فرهنگی و خدماتی در راستای خدمت به مردم از محل پرداخت عوارض صورت می گیرد لذا ضروری است که پیمانکاران با دقت ویژه در ساخت و سازها اقدام کرده و در این رابطهضمن پیگیر سرعت به کیفیت کار نیز توجه داشته باشند.

اعتمادی خاطرنشان کرد: پروژه تقاطع غیر همسطح کمربندی امیر کبیر شیراز که پیشنهاد نام این تقاطع به اسم حضرت امام حسن مجتبی(ع) داده شده در ایام رمضان به بهره برداری می رسد.