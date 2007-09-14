تمدید مهلت ثبت نام آزمون کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد تا 29 شهریور

به گزارش خبرنگار مهر، ثبت نام از داوطلبان آزمون کارشناسی ناپیوسته سال 1386 دانشگاه آزاد اسلامی فقط به صورت اینترنتی انجام می شود و داوطلبان می توانند پس از تهیه دفترچه راهنمای آزمون یک قطعه کارت اعتباری ثبت نام از دفاتر پستی، با مراجعه به پایگاه ثبت نام الکترونیکی مرکز آزمون دانشگاه آزاد به آدرس www.azmoon.org نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.

دفترچه راهنمای آزمون بر روی پایگاه الکترونیکی ثبت نام مشاهده می شود و داوطلبان می توانند اطلاعات دفترچه را دریافت کرده و آن را مطالعه کنند.

کلیه فارغ التحصیلان رشته های مقطع کاردانی که مدرک آنان مورد تأیید مراجع ذی صلاح باشد، می توانند در این آزمون شرکت کنند. همچنین دانشجویان ترم آخر دوره کاردانی مشروط بر آن که شرایط لازم برای ادامه تحصیل را داشته باشند، مجاز به ثبت نام هستند.

آزمون کارشناسی ناپیوسته روز جمعه 2 آذر ماه برگزار می شود.