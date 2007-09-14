فهرست داوران مرحله یک چهارم نهایی مسابقات لیگ قهرمانان آسیا اعلام شد / هدایت ممبینی در سئونگنام سوت می زند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری فوتبال آسیا، بازی های دور رفت از مرحله یکچهارم نهایی مسابقات فوتبال جام ریاست AFC و لیگ قهرمانان آسیا که در تاریخ های 18 و19 سپتامبر برابر 27 و 28 شهریور برگزار می شود را داوران زیرقضاوت می کنند :

جام ریاست کنفدراسیون فوتبال آسیا

سه شنبه -27/6/86

* ماهیندرا یونایتد هند - نجمه لبنان ( ورزشگاه آمبدکار دهلی نو)

داور: علی المطلق از عربستان

* تامپینس رور سنگاپور- الفیصلی اردن ( ورزشگاه تامپینس )

داور: هیرویوشی تاکایاما از ژاپن

* کونوی سان هی هنگ کنگ - الوحدات اردن ( ورزشگاه مانگ کوک هنگ کنگ )داور: یوئیچی نیشیمورا از ژاپن

* شباب الاردن - آرمد فورس سنگاپور ( ورزشگاه عبدالله امان )

داور: محمد عمر السعید از امارات متحده عربی



مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا

چهارشنبه - 28/6/86

* فولاد مبارکه سپاهان ایران - کاوازاکی فرونتال ژاپن ( ورزشگاه فولاد شهر اصفهان )داور: جاسم کریم از بحرین

* سئونگنام ایلهوا کره جنوبی – الکرامه سوریه ( ورزشگاه سئونگنام تانچن )

داور: هدایت ممبینی از ایران

* الوحده امارات - الهلال عربستان ( ورزشگاه النهیان ابوظبی )

داور: عبدالله دور محمد بلیده از قطر

* اوراوا ردز دایاموندز ژاپن - چئونبوک موتورز کره جنوبی (ورزشگاه سایتاما )

داور: سالم محمود موزقف از اردن