فهرست داوران مرحله یک چهارم نهایی مسابقات لیگ قهرمانان آسیا اعلام شد / هدایت ممبینی در سئونگنام سوت می زند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری فوتبال آسیا، بازی های دور رفت از مرحله یکچهارم نهایی مسابقات فوتبال جام ریاست AFC و لیگ قهرمانان آسیا که در تاریخ های 18 و19 سپتامبر برابر 27 و 28 شهریور برگزار می شود را داوران زیرقضاوت می کنند :
جام ریاست کنفدراسیون فوتبال آسیا
سه شنبه -27/6/86
* ماهیندرا یونایتد هند - نجمه لبنان ( ورزشگاه آمبدکار دهلی نو)
داور: علی المطلق از عربستان
* تامپینس رور سنگاپور- الفیصلی اردن ( ورزشگاه تامپینس )
داور: هیرویوشی تاکایاما از ژاپن
* کونوی سان هی هنگ کنگ - الوحدات اردن ( ورزشگاه مانگ کوک هنگ کنگ )داور: یوئیچی نیشیمورا از ژاپن
* شباب الاردن - آرمد فورس سنگاپور ( ورزشگاه عبدالله امان )
داور: محمد عمر السعید از امارات متحده عربی
مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا
چهارشنبه - 28/6/86
* فولاد مبارکه سپاهان ایران - کاوازاکی فرونتال ژاپن ( ورزشگاه فولاد شهر اصفهان )داور: جاسم کریم از بحرین
* سئونگنام ایلهوا کره جنوبی – الکرامه سوریه ( ورزشگاه سئونگنام تانچن )
داور: هدایت ممبینی از ایران
* الوحده امارات - الهلال عربستان ( ورزشگاه النهیان ابوظبی )
داور: عبدالله دور محمد بلیده از قطر
* اوراوا ردز دایاموندز ژاپن - چئونبوک موتورز کره جنوبی (ورزشگاه سایتاما )
داور: سالم محمود موزقف از اردن
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