فاز اضطراری تصفیه خانه غدیر شهر کرمانشاه آماده بهره برداری است

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر فخری عصر شنبه طی جلسه‌ای که پس از بازید تصفیه خانه غدیر شهر کرمانشاه با حضور استاندار کرمانشاه و جمعی از مسئولان مربوطه برگزار شد، اظهار کرد: تاکنون جلساتی به صورت هفتگی در خصوص مسئله آب مرتباً انجام شده و برای ترمیم خطوط انتقال آب شاهد عملیات فوری ۲۰ روزه بودیم که همگی به دلیل فعالیت شبانه روزی تمامی بخش‌ها بوده است.

وی افزود: در عملیات ترمیم و رفع مشکل خط انتقال آب سد گاوشان پنج تیم از پنج استان مختلف حضور داشتند که برای کمک‌رسانی پیش قدم شده تا در زمانی کوتاه آن را برطرف کنند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمانشاه با بیان اینکه فاز اضطراری تصفیه خانه غدیر به طور کامل به کار گرفته می‌شود، تصریح کرد: تصفیه خانه غدیر از هفته گذشته آماده بهره‌برداری بوده اما به دلیل تأکید استاندار کرمانشاه بر اینکه آب باید به طور کامل وارد مدار شود و مورد استفاده مردم قرار گیرد افتتاح انجام نمی‌شود تا وضعیت آب و بهبودی شرایط آبرسانی به مردم انجام شود.

فخری بیان کرد: باید به گونه‌ای عمل شود که مردم نسبت به اقدامات شخصی مدیران برای رفع مشکل تأمین آب شهر کرمانشاه آگاهی داشته و بدانند که با تمام توان پای کار هستند.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده در زمینه تصفیه خانه‌غدیر شهر کرمانشاه، خاطر نشان کرد: با احداث این تصفیه خانه و اضافه شدن چاه‌های آب می‌توان به بهبود وضعیت آب شهر کرمانشاه امیدوار بود و هماهنگی در کارها باعث پیشرفت امور و حل مشکلات آبی می‌شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استان کرمانشاه گفت: قطعی آب در استان کرمانشاه به دلیل کمبود بارندگی‌ها امری بدیهی بوده و ممکن است قطعی‌هایی رخ دهد و این امر نیازمند اطلاع رسانی به مردم از طریق ساعات برنامه‌ریزی شده است تا در جریان قطعی‌های ساعتی آب باشند و برای آن برنامه‌ریزی کنند.

فخری به ضرورت مدیریت مصرف آب تاکید کرد و ادامه داد: نحوه صحیح مصرف آب آشامیدنی امری مهمی است که باید آموزش داده شود و پدافند غیر عامل در منطقه برای مسئله آب باید راه‌اندازی و پیگیری شود تا مردم لذت به نتیجه رسیدن پروژه را به موقع بچشند.