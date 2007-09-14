دولت جدید فرانسه از موضعگیری خصمانه در برابر ایران بر حذر باشد

به گزارش خبرگزاری مهر،"محمد علی حسینی" در گفتگو با پرس تی وی گفت : فرانسه باید گزارش اخیر محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی را مستقل از سیاست های آمریکا ببیند و از سیاست خصمانه در این باره بپرهیزد.

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران افزود: برخی از رسانه های غربی در تلاش هستند تا این نکته را القا کنند که دولت جدید فرانسه در کنار آمریکا و علیه ایران ایستاده است، گرچه ما تایید می کنیم که این روند در حال انجام است، اما به باور ما این یک قضاوت عجولانه است.

وی تصریح کرد: شاید چنین مواضعی از سوی برخی مقام های فرانسوی وجود داشته، اما به آن شدتی که آمریکایی ها توقع و انتظار داشتند، نبوده است، اما در مقایسه با مواضع دولت قبلی این کشور، ما به این نتیجه رسیده ایم که دولت جدید رویکرد خصمانه تری در قبال برنامه هسته ای ایران داشته است.

حسینی خاطر نشان کرد: ما بر بهبود روابط با مؤسسه های مختلف و سازمان های بین المللی تمرکز می کنیم و شروع به همکاری با آژانس کردیم ، قطعا ما همیشه در مسیری درست گام برداشته ایم و دلیل عمده آن این است که جمهوری اسلامی ایران، آژانس را به عنوان تنها منبع مشروع رسیدگی به موضوع هسته ای خود می داند.



لازم به ذکر است، کشورهای غربی و در راس آن آمریکا، انگلیس و فرانسه با وجود تاکید آژانس بین المللی انرژی اتمی بر عدم انحراف در برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ایران از مسیر صلح آمیز و پایبندی کشورمان به تمام مقررات و قوانین بین المللی در زمینه استفاده از انرژی هسته ای و با وجود توافق اخیر ایران و آژانس درباره حل مسائل باقی مانده،همچنان به اقدامات تنش آفرین خود ادامه می دهند تا نشان دهند تنها چیزی که برای آنها اهمیت دارد؛ منصرف شدن ملت ودولت ایران ازحقوق مسلم هسته ای آنها است و آنها هیچ ارزشی برای جایگاه آژانس در حل مسالمت آمیز موضوع هسته ای تهران قائل نیستند.