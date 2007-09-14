گوگل با پیشنهاد کمیسر امنیت اروپا در زمینه حذف واژه های تروریستی مخالفت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرانکو فراتینی کمیسر امنیت اروپا هفته گذشته پیشنهادی را مبنی بر مسدود کردن جستجوهای آنلاین "کلید واژه های خطرناک" مثل بمب، قتل عام و تروریسم با هدف ایجاد ممانعت در انجام فعالیت های مخرب در کمیسیون اروپا مطرح کرد.

گوگل، بزرگترین موتور جستجوی دنیا در پاسخ به این پیشنهاد، ضمن ابراز مخالفت آشکار اعلام کرد: "ما با سانسور مخالفیم. در هر موردی که باشد ممانعت از جستجوی برخی واژگان خاص راه حل مناسب مشکلات امنیتی نیست."

پیتر فلیشر مشاور حقوقی حریم جهانی گوگل در این خصوص اظهار داشت: "برای اینکه یک نفر بخواهد روی اینترنت کلماتی چون "قتل عام" را جستجو کند، دلایل زیادی وجود دارد. برای مثال ممکن است اهداف آموزشی داشته باشد."

به اعتقاد فلیشر، این مشکل را می توان با ممانعت از ارائه برخی اطلاعات چون اطلاعات مربوط به سازمان های سازنده بمب به عموم رفع کرد.

فلیشر افزود:"حتی اگر یک صفحه روی وب وجود داشته باشد، گوگل باید بتواند آن را پیدا کند."

فرانکو فراتینی در مصاحبه ای که به مناسبت ششمین سالروز 11 سپتامبر با خبرگزاری رویترز انجام داد، یک بسته پیشنهادی ضد تروریسم را ارائه کرد. این بسته قرار است از ابتدای ماه نوامبر به دولت های عضو اتحادیه اروپا نشان داده شود.

به گزارش مهر، فراتینی در این مصاحبه اظهار داشت: "می توان با بخش حریم خصوصی درباره استفاده های ممکن از فناوری اینترنت برای اجتناب از اینکه مردم واژگان خطرناکی چون بمب، تروریسم، کشتن و قتل عام را استفاده یا جستجوکنند، گفتگو کرد."

بنابراین گزارش، پیشنهاد این کمیسر اروپا به سرعت با انتقادات شدید انجمن های آزادی دیجیتالی مواجه شد.

برای مثال انجمن آزادی در ارتباطات الکترونیکی تکراری، در این خصوص اعلام کرد: "موقعیتی که کمیسر فراتینی خواستار آن شده است، پذیرفنتی نیست چرا که این پیشنهاد نقض آشکار آزادی در اینترنت است."

این درحالی است که فراتینی در پاسخ به جنبه های آزادی بیان در این طرح توضیح داد: "افرادی که یک بمب می سازند هیچ حقی ندارند که از آزادی بیان یا آزادی اطلاع رسانی به مردم استفاده کنند. به نظر من عدالت صحیح این است که پیش ازهرچیز حق زندگی را درنظر بگیرد."