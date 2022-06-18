به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی عبداللهی عصر دوشنبه در جلسه کمیته کاهش سرقت استان البرز که در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد، با تاکید بر اهمیت اقدامات و برنامه‌های فرمانداران در حوزه‌های اجتماعی، افزود: فرمانداران استان باید در خصوص موضوعات اجتماعی حوزه استحفاظی خود حساس باشند.

وی با اشاره به اینکه ساماندهی معتادان متجاهر می‌تواند اثر مستقیم بر کاهش سرقت‌های خرد داشته باشد، گفت: باید در این رابطه تلاش ویژه ای با همکاری و انسجام مسئولان مربوطه صورت گیرد.

عبداللهی ادامه داد: باید در راستای کاهش سرقت استان، متولیان امر افق و برنامه ویژه ای ترسیم کنند تا براساس آن اقدام شود.

وی گفت: ضرورت دارد دوربین‌های کنترلی تا جای ممکن فعال شوند و خلأهای موجود نیز با بهره برداری از نگهبان‌های محله پر شود.