نماینده ایران بهترین فیلم جشنواره رومانی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سفارت جمهوری اسلامی ایران در رومانی اعلام کرد در این جشنواره چهار مستند ایرانی "عروس دریا"، "عروس آسمان"، "برنج" و "شکار" از آثار تولیدی انجمن سینمای جوانان ایران روی پرده رفتند و موفق به کسب دیپلم افتخار شدند.

در جشنواره فیلم محیط زیستی رومانی بیش از 90 فیلم از 36 کشور جهان از جمله اسلواکی، قطر، هند، ایتالیا، کانادا، مجارستان، صربستان، آلمان، کرواسی، اوکراین، پاکستان، روسیه و ... در بخش رقابتی فیلم‌های مستند حضور داشتند و فیلمی از روسیه مقام دوم این جشنواره را به خود اختصاص داد.