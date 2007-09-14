به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر محرابیان در بازگشت از سفر سوریه، با تشریح نتایج این سفر در جمع خبرنگاران گفت: روابط ایران و سوریه، استراتژیک است و سفر اخیر به سوریه را می توان نقطه عطف روابط تجاری و صنعتی 2 کشور قلمداد کرد.
وی افزود: در این سفر 2 کشور 6 گروه کاری در بخشهای تولید سیمان، شیشه، لاستیک، خودرو، صنایع غذایی و سایر صنایع ایجاد کردند و حاصل کار 40 ساعت نشستهای تخصصی 2 طرف، امضای تفاهمنامه در موارد مختلف بود.
وی به دیدار خود با بشار اسد رئیسجمهوری سوریه اشاره کرد و گفت: در این دیدار پیام کتبی دکتر احمدینژاد را به بشار اسد تقدیم کردم و وی نیز متقابلا پیامی شفاهی برای رئیسجمهوری کشورمان فرستاد.
محرابیان افزود: در این دیدار همچنین پروژههای صنعتی 2 کشور مورد ارزیابی قرار گرفت و رئیسجمهوری سوریه کلیه پروژهها و توافقات 2 طرف را مورد تایید قرار داد و همچنین در دیدار با نخستوزیر سوریه نیز، وی از پروژههای ایران در این کشور حمایت کرد.
سرپرست وزارت صنایع و معادن یکی از نکات شاخص یادداشتهای تفاهم 2 کشور را تنظیم روابط دوجانبه طی 5 سال آینده عنوان کرد که بر اساس آن سرمایهگذاری ایران در سوریه که هماکنون در 16 پروژه کنونی حدود یک میلیارد دلار است، به 10 میلیارد دلار خواهد رسید.
تشکیل کمیتهای برای تامین منابع مالی پروژههای ایران در سوریه و تاسیس صندوق سرمایهگذاری مشترک با سرمایه 200 میلیون دلاری دیگر موارد تفاهم 2 کشور بود که محرابیان آن را حاصل سفر خود اعلام کرد. به گفته محرابیان، در کمیته تامین مالی، اولویت با تامین سرمایه بخش خصوصی است.
وی با اشاره به 2 پروژه خودروسازی ایران در سوریه گفت: سالن بدنه و رنگ فاز اول کارخانه ایران خودرو در سوریه به زودی افتتاح خواهد شد و کارخانه تولید پراید سایپا در این کشور نیز با رفع مشکلات بعد از ماه رمضان افتتاح خواهد شد.
سرپرست وزارت صنایع و معادن افزود: ظرفیت کارخانه تولید پراید سایپا درسوریه 10 هزار پراید است که این ظرفیت تا 40 هزار خودرو قابل افزایش است اما نکته مهم نیز این است که تولید خودرو در یک کشور عربی مثل سوریه امکان صادرات آن به دیگر کشورهای عربی را به علت معافیتهای گمرکی میان این کشورها آسانتر میسازد.
وی با رد ارزانفروشی خودروهای تولیدی ایران در سوریه گفت: مطمئنا اگر طرحی صرفه اقتصادی نداشته باشد، هیچ بانکی آن را تامین مالی نمیکند اما به هر حال قیمت فروش خودروها در خارج از کشور تحت تاثیر شرایط رقابتی قرار دارد و میتوان ابتدا با بازاریابی در یک بازار جا افتاد و سپس قیمت را افزایش داد.
محرابیان با اشاره به استقبال کمنظیر از خودروی سمند شام در سوریه گفت: برای نخستین بار در سوریه این خودرو به صورت پیشفروش در بازار این کشور عرضه شد که نشان از اقبال عمومی مردم این کشور از خودروی ایرانی دارد.
ویاز توافق سوریه و ایران برای احداث شهرک صنعتی قطعهسازان ایرانی در این کشور خبر داد و با اشاره به کلنگزنی کارخانه تولید شیشه در سوریه، زمان راهاندازی آن را 20 ماه آینده اعلام کرد.
توافق درباره احداث کارخانه لاستیک توسط ایران در سوریه و راهاندازی آزمایشی کارخانه تولید سیمان ایرانیان در سوریه که کار آن از سال 79 تاکنون به طول انجامیده بود، از دیگر نتایج سفر سرپرست وزارت صنایع به سوریه بود. به گفته وی، کارخانه تولید سیمان با ظرفیت یک میلیون تن در سال بعد از ماه رمضان به طور رسمی افتتاح خواهد شد.
سرپرست وزارت صنایع و معادن در ادامه گفتگوی خود با خبرنگاران از توافق 2 کشور برای احداث کارخانه تولید اتوبوس و کامیون در سوریه و امضای 3 تفاهم همکاری میان قطعهسازان ایرانی و طرف سوری خبر داد.
محرابیان همچنین به دستور رئیسجمهوری سوریه برای تسریع در ایجاد بانک مشترک 2 کشور اشاره کرد و از سرعت گرفتن ایجاد این بانک خبر داد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره علل ایجاد معاونت خودرو در وزارت صنایع، گفت: باید سیاستهای صنعت خودرو را مورد ارزیابی قرار داد تا از پراکندهکاری جلوگیری شود و صنعت خودرو در تولیدات خود برند مناسب داخلی، به استاندارد رساندن سوخت مصرفی و کاربری خودروها از لحاظ عمومی و مصرفی، تعیین سهم صادرات را مدنظر قرار دهد.
سرپرست وزارت صنایع و معادن ایجاد این معاونت را تجمیع بخشهای موازی در آن و انجام کوچکسازی خواند و گفت: کلیه سیاستگذاریهای صنعت خودرو در وزارت صنایع صورت خواهد گرفت و به زودی گزینه این معاونت را اعلام خواهیم کرد.
محرابیان درباره تقویت مدیریت خودروسازیها نیز گفت: هر تقویتی به معنای تغییر نیست و ممکن است تزریق نیروهای جدید، جابجایی و تعویض صورت گیرد.
وی درباره ایرادی که نمایندگان مجلس از کمتجربگی وی مطرح کردند، گفت: هر گاه من سوابقم را اعلام کردم باید روی آن قضاوت صورت گیرد اما باید ابتدا رئیسجمهوری من را معرفی کند تا آنگاه سوابق خود را منتشر کنم.
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