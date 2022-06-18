گرمای ۵۱ درجه ستاد بحران دهلران را در حالت آماده باش قرار داد

لطیف صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به افزایش دما هوا در شهرستان همه دستگاه‌های خدمات رسان در حالت آماده باش هستند.

وی گفت: امروز دمای هوای شهرستان دهلران از مرز ۵۱ درجه سانتی گراد گذشته است.

وی با بیان اینکه قطعاً افزایش دما باعث بروز مشکلاتی برای شهروندان خواهد شد، افزود: شدت گرما به حدی است که کولرها پاسخگو نبود و بیش از ۱۰ کنتور برق در این شهرستان دچار سوختگی شد.

صادقی بر ضرورت آمادگی همه دستگاه‌ها و به ویژه دستگاه‌های خدمت‌رسان تأکید و بیان کرد: ادارات به تناسب وظایف قانونی خود اقدامات پیشگیرانه مد نظر داشته باشند.

فرماندار دهلران افزود: منابع طبیعی و محیط زیست نیز در خصوص احتمال آتش‌سوزی‌ها با توجه به گرمای هوا آمادگی لازم داشته باشند و برنامه‌ریزی و راهکارهای عملیاتی در خصوص پیشگیری از حوادث احتمالی را در دستور کار قرار دهند.

فرماندار دهلران ادامه داد: بهداشت و درمان شهرستان برای درمان ناشی گرمازدگی و هلال‌احمر در خصوص امدادرسانی در جاده‌ها باید در آمادگی کامل باشند.