این فیلمساز در این باره به خبرنگار مهر گفت: "طرح مجموعه در شبکه دو تصویب شده و هم اکنون مراحل اداری را طی می‌کند. فکر می‌کنم به زودی نگارش این مجموعه شروع می‌شود. تهیه‌کنندگی این مجموعه به عهده من و مهدی کرمپور است، ولی هنوز کارگردان این پروژه قطعی نشده است."

وی در ادامه افزود: "طرح این مجموعه را دکتر محمدعلی حسین‌نژاد نوشته و برای نگارش فیلمنامه یک تیم نویسنده را انتخاب می‌کنیم. مجموعه "دردسرهای شیرین" در 13 قسمت 45 دقیقه‌ای طنز موقعیت و پیام آن فرهنگ‌سازی برای استفاده بهینه از منابع انرژی است. داستان هم درباره ورود داماد به خانواده‌ای است که ماجراهایی را به دنبال دارد."

رزاق کریمی درباره اینکه طنز موقعیت در ارائه پیام موفق تر است یا کلامی، گفت: "به نظرم وقتی طنز موقعیت و کلامی در جای خود استفاده شود، مسلماً می‌تواند تاثیر خود را بگذارد. شخصاً به طنز موقعیت علاقمند هستم."