ترافیک سنگین در آزادراه تهران - کرج و جاده چالوس

علی زندی‌فر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت ترافیکی محورهای استان البرز اظهار کرد: ترافیک در محور چالوس مسیر شمال به جنوب محدوده‌های میانک، مجلار، انارک، هزارچم و پل زنگوله و حدفاصل پیچ سرهنگ تا نساء سنگین است.

وی با اشاره به ترافیک سنگین در آزادراه تهران - کرج حدفاصل شهرک جهان‌نما تا پل کلاک و محدوده مهرویلا بیان کرد: ترافیک در آزادراه قزوین – کرج محدوده پل فردیس سنگین است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای البرز با اشاره به تردد روان در آزادراه تهران - شمال متذکر شد: محورهای استان فاقد مداخلات جوی هستند.