زمان انتشار کارنامه 4 آزمون سراسری کشور اعلام شد

دکتر رسول پورعباس در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : کارنامه آزمون کارشناسی ارشد سال 86 هفته اول مهرماه در اختیار داوطلبان قرار می گرد.

رئیس سازمان سنجش در مورد انتشار کارنامه داوطلبان کنکور 1386 نیز گفت : سازمان سنجش آموزش کشور کارنامه داوطلبان کنکور سراسری سال 1386 را در هفته دوم مهرماه از طریق سایت منتشر می کند.

وی به انتشار کارنامه سایر آزمون ها نیز اشاره کرد و گفت : همچنین هفته سوم مهر ماه کارنامه آزمون فنی و حرفه ای و هفته چهارم نیز کارنامه آزمون کارشناسی ناپیوسته در اختیار داوطلبان قرار می گیرد.

رئیس سازمان سنجش خاطر نشان کرد: کارنامه های داوطلبان در تمامی آزمون ها تنها از طریق سایت سازمان سنجش منتشر می شود. بنابراین داوطلبان باید برای ورود به سایت و دریافت کارنامه خود از رمز ورود استفاده کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، در کنکور امسال حدود 500 هزار داوطلب پذیرفته شده اند که 75 تا 80 هزار نفر از این تعداد در دوره های روزانه پذیرش می شوند.

آزمون سراسری سال 1386 با 311 هزار و 83 داوطلب در گروه علوم ریاضی و فنی، 434 هزار و 513 نفر در گروه علوم تجربی، 502 هزار و 344 نفر در علوم انسانی، 92 هزار و 395 داوطلب در هنر و 222 هزار و 68 داوطلب در گروه آزمایشی زبان های خارجی در صبح و بعد از ظهر روز های 7، 8 و 9 تیرماه در 382 شهرستان و بخش کشور و در 17 کشورخارجی برگزار شد.

آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال جاری نیز با رقابت 277 هزار داوطلب 20 و 21 تیر ماه همزمان در تهران و 30 شهر کشور برگزار شد.

به گزارش مهر، در آزمون کارشناسی ارشد سال 1386 دانشگاهها 486 هزار و 113 نفر داوطلب شرکت داشته اند که 60 هزار و 723 نفر آنها انتخاب رشته کرده اند و کمتر از نیمی از آنها در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی پذیرفته شدند.

آزمون کاردانی فنی و حرفه ای نیز در 5 مرداد 1386 برگزار شد. در این آزمون تعداد 551 هزار و 135 نفر ثبت نام کردند که 60 هزار و 660 داوطلب پذیرش شدند.