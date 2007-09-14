وضعیت شغلی افراد از طریق بانک اطلاعات مشخص می شود

علی اکبریان در گفتگو با خبرنگار مهر در آمل افزود: از آنجائی که هیچ اطلاعات و آمار دقیقی از وضعیت و نحوه استخدامی افراد در دستگاه ها وجود ندارد، تشکیل بانک اطلاعات توانمندی های موجود در ادارات را بیشتر نشان خواهد داد.

به گفته وی، در این بانک اطلاعاتی نوع استخدام رشته تحصیلی، شرکتی، قراردادی، رسمی و پیمانی، سن کارمندان، مدت خدمت، تعداد نیروهای مرد وزن شاغل، نیروهای شاغل در بخش های آموزشی، بهداشتی ، خدماتی و فنی، میزان آموزش های ضمن خدمت و تناسب نوع آموزش ها و اتوماسیون اداری مشخص خواهد شد.

فرماندار آمل تصریح کرد: هم اکنون موسسات و ادارات دولتی آمل در حال جمع آوری و تکمیل وضعیت نیروهای خود هستند.

اکبریان با بیان اینکه این بانک اطلاعاتی نقاط قوت و ضعف ادارات در برنامه ریزی ها را مشخص خواهد کرد، یادآور شد: این اقدام بزرگ می تواند در ایجاد تحول اداری و خدمت رسانی بهتر به شهروندان موثر باشد.

