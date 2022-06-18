۵۱ قطعه آجر تپه باستانی قلایچی بوکان رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که عصر شنبه برگزار شد، از ۵۱ قطعه آجر تپه باستانی قلایچی این شهرستان که آذر ماه سال گذشته با تلاش مسئولان دستگاه دیپلماسی و مسئولان وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، از اروپا به ایران بازگردانده شد، در موزه استاد حقیقی بوکان رونمایی شد.

نمایشگاه آجرهای لعابدار بوکان همچنین ۲۳ اسفندماه سال ۱۴۰۰ در موزه ملی ایران باستان برپا شد که تا ۱۵ اردیبهشت‌ماه امسال در این مکان ادامه داشت.

آجرهای لعابدار تپه تاریخی قلایچی بوکان در سال‌های نخست پیروزی انقلاب اسلامی ایران از کشور خارج شده و پس از تلاش‌های بسیار انجام شده ۵۱ قطعه آجر لعابدار مانایی در ۲۹ آذرماه ۱۳۹۹ به موزه ملی ایران بازگردانده شد.

با اعلام آمادگی مسؤولان شهرستان بوکان این آجرها از موزه ملی ایران به موزه مفاخر بوکان منتقل شده و به مدت یک ماه در معرض دید عموم قرار گرفته است.

تپه قلایچی بوکان دارای یک لایه فرهنگی مربوط به مانایی‌ها است و تاکنون چندین ساختمان از این دوره مورد مطالعات باستان‌شناسی قرار گرفته شده که ساختمان اول در مرکز تپه واقع شده و دارای اتاق‌های متعدد بوده که در کف و دیوار نقاشی‌های گیاهی، هندسی و انسانی داشته است.

این تپه تاریخی مربوط به عصر آهن است که در شهرستان بوکان و در روستای قالایچی واقع شده است؛ این اثر در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۰ با شمارهٔ ثبت ۳۸۲۳ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده‌است.

حدود ۴۰۰ آجر لعابدار در این منطقه تاکنون کشف شده است که نشان از اهمیت بالای قلایچی و به احتمال زیاد این منطقه همان شهر «زیرتو» یا «ایزیرتو» پایتخت مانایی‌ها است.

کاردار سفارت سوئیس در ایران در این مراسم با اظهار خوشحالی از سفر به شهر بوکان اظهار کرد: آجرهای تاریخی قلایچی که امروز در این شهرستان به نمایش گذاشته شده اند، سفر دور و درازی را طی کرده اند تا توانسته اند به خاستگاهشان بازگردند.

کیم زیستلر افزود: ۲ کشور ایران و سوئیس تمام تلاش خود را بکار بستند تا این آثار دوباره به زادگاهشان بازگردانده شوند و در ادامه نیز این ۲ کشور همچنان برای مبارزه با قاچاق آثار فرهنگی با یکدیگر همکاری خواهند کرد.

وی با بیان اینکه ایران به دلیل داشتن تنوع فرهنگی و تاریخی کشوری بی نظیر در دنیا به شمار می‌رود، ادامه داد: موزه آجرهای قلایچی در این شهرستان می‌تواند در جذب گردشگر و توسعه منطقه همچنین آشنا ساختن مردم این منطقه با آثار تاریخی شأن بسیار فعال عمل کند.